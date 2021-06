Microsoft apporte des applications Android à Windows 11

Microsoft a annoncé Windows 11 aujourd’hui, et regardez, c’est une histoire à laquelle nous ne prêterions généralement pas beaucoup d’attention ici. Cependant, il y a un composant Android dans les grandes nouvelles et cela implique des applications Android. Microsoft apporte vos applications Android préférées à Windows et elles seront très faciles à obtenir.

Dans le cadre du dévoilement de Windows 11, Microsoft a présenté un nouveau Microsoft Store. Ce faisant, ils ont annoncé qu’il y aura une section pour les applications Android que vous pourrez installer. Si vous espériez que cela signifiait une sorte de lien avec Google Play, eh bien, c’est là que les nouvelles deviennent malheureuses.

Microsoft s’associe à Amazon et à l’Amazon Appstore pour fournir ces applications Android aux utilisateurs Windows. D’après ce que je comprends, Amazon fournit des listes d’applications dans le nouveau Microsoft Store, mais vous obtiendrez toujours les applications d’Amazon. Cela rend tout un tas d’applications facilement disponibles pour Windows 11, ce qui est un gros problème.

Dans un démo sur le site de Microsoft, ils montrent l’action de trouver TikTok sur le Microsoft Store, de le récupérer sur Amazon, puis de l’exécuter sur une version Windows 11, un style de téléphone portrait et tout. Le spectacle qu’un tas d’autres applications seront également là, comme Khan Academy, Kindle et d’autres. J’imagine que tout ce qu’Amazon a à disposition fera son chemin vers Windows 11.

Autant j’aimerais qu’ils trouvent un moyen de se connecter via Google Play, afin que nous puissions potentiellement accéder aux catalogues que nous avons accumulés au fil des ans, j’aime toujours ça. La sélection d’applications Windows pour les logiciels est encore pour la plupart inutile après toutes ces années, mais la disponibilité d’applications Android pourrait aider en fonction des besoins.

J’attends avec impatience Windows 11.