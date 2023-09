Microsoft apporte Copilot AI à toutes ses applications bureautiques

Microsoft a révélé hier (21 septembre) le extension de ses capacités AI Copilotsuite à l’annonce de Google plus tôt dans la semaine selon laquelle Bard peut maintenant être utilisé avec ses applications, notamment Gmail, YouTube et Drive. Il s’agit de la dernière d’une série d’entreprises technologiques qui s’efforcent de trouver des moyens d’intégrer l’IA dans toutes leurs offres de produits.

Quartz Smart Investing avec Ben Emons de NewEdge Wealth

Lors d’un événement Microsoft à New York jeudi, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la vision de l’entreprise était d’avoir une version d’un compagnon d’IA quotidien qui vous suivrait sur toutes les applications et tous les appareils d’exploitation.

Microsoft a également déclaré que les entreprises pourront commencer à acheter Microsoft 365 Copilot, l’assistant IA disponible dans les applications Office telles que Word et Excel, à partir du 1er novembre. Le Copilot coûtera 30 $ par utilisateur et par mois, en plus de ce que les entreprises déjà. payer pour les produits Office.

Où en sommes-nous avec les assistants IA

Selon l’entreprise, environ 600 entreprises ont testé Microsoft 365 Copilot depuis la première annonce de l’outil en mars. Les cas d’utilisation les plus populaires pour les entreprises, a déclaré Colette Stallbaumer, directrice générale de l’avenir du travail chez Microsoft, utilisent l’assistant IA pour résumer les réunions ainsi que pour mettre en évidence les e-mails importants et résumer les e-mails – en d’autres termes, faire une partie du travail. que nous redoutons de faire nous-mêmes.

On ne sait pas encore exactement dans quelle mesure ces outils nous rendront productifs. « Nous sommes en train de mettre en place tout cela en termes d’infrastructure permettant de mesurer les résultats », a déclaré Stallbaumer. « Il est vraiment tôt. »

Stallbaumer a mentionné que les entreprises qui ont testé l’assistant IA lui ont demandé comment apprendre à leurs employés à utiliser ces outils. Une solution simple : rappeler aux utilisateurs ce que l’IA peut faire. Lorsque vous ouvrez l’une des applications de Microsoft, il se peut qu’on vous demande : « Voulez-vous résumer quelque chose ? » ou « Voulez-vous créer quelque chose? »

Les entreprises technologiques déclarent vouloir créer des systèmes d’IA sûrs et fiables

L’idée selon laquelle vous pouvez générer une présentation PowerPoint en utilisant toutes vos conversations passées dans Outlook signifie que ces outils ont besoin d’une grande partie de vos données pour obtenir un résultat riche. Dans le même temps, sous la pression du public, Microsoft, Googleet d’autres entreprises technologiques déclarent vouloir créer des systèmes d’IA sûrs et fiables.

Avec Bard intégré dans toutes les applications, « c’est la première fois que l’on demande aux gens d’intégrer leurs informations personnelles dans une langue », a déclaré Jack Krawczyk, directeur produit chez Google, à Quartz la semaine dernière. Les utilisateurs peuvent choisir ou révoquer l’accès à leurs données personnelles, a-t-il déclaré. Et, selon Microsoft, l’utilisateur contrôle si l’historique d’une discussion est conservé ou supprimé.

À terme, les utilisateurs devront décider si et comment adopter davantage d’automatisation dans leur vie personnelle et professionnelle.