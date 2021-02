Microsoft appelle à l’introduction de lois de style australien en Europe

Microsoft a soutenu les appels en faveur de l’introduction de règles de type australien en Europe, qui obligeront les grandes entreprises technologiques à payer pour le contenu de l’actualité.

La société a annoncé lundi qu’elle s’allierait à quatre grands groupes de pression des médias européens pour travailler sur des lois qui reflètent celles de l’Australie.

Casper Klynge, vice-président de Microsoft, a déclaré que les règles aideront à «préserver et promouvoir le journalisme» et sont «essentielles au succès de la démocratie».

Microsoft, qui paie déjà certains éditeurs pour les actualités, tente de se positionner comme une alternative respectueuse du droit d’auteur à des concurrents tels que Facebook et Google, qui se sont farouchement opposés aux nouvelles réglementations.

La semaine dernière, Facebook a bloqué l’accès à tous les contenus d’actualités en Australie la semaine dernière en signe de protestation, suscitant la condamnation internationale.

Casper Klynge, vice-président de Microsoft, a déclaré que la société s’emploierait à « préserver et promouvoir le journalisme » en introduisant des lois sur le contenu payant de style australien en Europe.

Les politiciens australiens doivent voter les lois en vigueur cette semaine, jurant aujourd’hui que les manifestations de Facebook ne les convaincront pas de changer de cap.

Microsoft rejoindra le Conseil des éditeurs européens, News Media Europe, l’Association européenne des éditeurs de journaux et l’Association européenne des médias de magazines, qui représentent ensemble des dizaines de milliers d’éditeurs, pour rédiger les lois.

M. Klynge a déclaré: «L’accès à une couverture médiatique nouvelle, large et approfondie est essentiel au succès de nos démocraties.

«Notre engagement à préserver et à promouvoir le journalisme n’est pas nouveau.

«En octobre 2020, nous avons lancé une nouvelle initiative pour investir et soutenir les médias locaux et, via Microsoft News, nous avons partagé une grande partie des revenus avec les éditeurs de presse. Cette initiative est une étape logique. »

Jean-Pierre de Kerraoul, président de l’ENPA, a ajouté: «Le journalisme indépendant est vital pour la cohésion sociale essentielle à la démocratie.

«Mais Internet et les médias sociaux n’ont pas été gentils avec la presse libre, la plupart des médias étant durement touchés.

«La démocratie repose sur une presse libre pour traverser des moments difficiles. Toute proposition qui renforce la démocratie et soutient une presse libre doit être promue par l’industrie technologique, qui est le produit des mêmes libertés et valeurs. »

Le n ° 10 a déclaré aujourd’hui que la Grande-Bretagne serait « robuste dans la défense de la liberté d’expression dans le journalisme » au milieu des critiques croissantes du monstre de Mark Zuckerberg.

Les propositions de l’Australie signifient que les éditeurs de nouvelles auront le droit d’exiger le paiement des entreprises de médias sociaux si leur contenu est hébergé sur les sites.

Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, elles doivent soumettre leurs propositions à un arbitre qui décidera quel accord est le plus juste.

Google et Facebook ont ​​mené l’opposition aux lois, mais Google a depuis annulé et signé des contrats avec certaines des plus grandes sociétés de presse australiennes, notamment Ruper Murdoch’s News Corp.

Aujourd’hui, Microsoft et les leaders européens de l’édition veulent que des lois similaires soient incluses dans une nouvelle législation radicale qui est actuellement en cours d’élaboration à Bruxelles.

Les dirigeants de l’UE ont déjà adopté une loi – la directive sur le droit d’auteur numérique – qui doit entrer en vigueur en juin et a déjà aidé les éditeurs français à signer un accord de 98 millions de dollars avec Google pour leur contenu.

Mais les nouvelles lois iraient plus loin en faisant appel à un régulateur pour appliquer les accords entre les géants de la technologie et les éditeurs, plutôt que de s’appuyer sur la loi sur le droit d’auteur.

Des lois similaires sont également en cours d’élaboration au Royaume-Uni et Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a appelé à leur introduction.

Hancock a déclaré que le Royaume-Uni devrait suivre l’exemple de l’Australie et a déclaré dimanche qu’Oliver Dowden, le secrétaire au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, surveillait le pays de « très près ».

Pendant ce temps, Julian Knight, chef du comité britannique du numérique, de la culture et des médias, a déclaré qu’il était temps que les géants des médias sociaux soient « mis au pas » après avoir tenté de tyranniser l’Australie.

Facebook « devrait faire face à une action législative sévère et être mis au pas de cette façon plutôt que par l’approche douce-douce qu’ils ont dit vouloir », a déclaré M. Knight.

Cette décision signifie que les près de cinq millions d’abonnés de Daily Mail Australia ne peuvent plus accéder à notre contenu d’actualités sur Facebook

« Je pense qu’ils utilisent presque l’Australie comme un test de force pour les démocraties mondiales pour savoir si elles souhaitent ou non imposer des restrictions sur la façon dont elles font des affaires, ou des corrections à la façon dont elles fonctionnent sur les marchés.

« Donc, nous sommes tous derrière l’Australie à mon avis », a-t-il déclaré.

Le Sénat australien a commencé à débattre des nouvelles lois lundi après leur adoption par la chambre basse du parlement la semaine dernière.

Les sénateurs devraient voter sur le projet de loi mardi, et il devrait être adopté avec une majorité de soutien.

Simon Birmingham, ministre australien des Finances, a déclaré avant le débat que les manifestations de Facebook n’entraîneraient pas de changements significatifs de la loi.

« Le projet de loi tel qu’il est … rencontre le bon équilibre », a-t-il déclaré lundi à ABC, ajoutant qu’il garantissait que « le contenu d’actualités généré en Australie par les agences de presse australiennes peut et doit être payé et le manière légitime.

« Il n’y a aucune raison pour laquelle Facebook ne peut pas faire et réaliser ce que Google a déjà », a ajouté Birmingham.

Le groupe de lobbying DIGI, qui représente Facebook, Google et d’autres plates-formes en ligne comme Twitter Inc, a quant à lui déclaré lundi que ses membres avaient accepté d’adopter un code de bonnes pratiques à l’échelle de l’industrie pour réduire la propagation de la désinformation en ligne.

En vertu du code volontaire, ils s’engagent à identifier et à arrêter les comptes non identifiés, ou «bots», diffusant du contenu; informer les utilisateurs des origines du contenu; et publier un rapport annuel sur la transparence, entre autres mesures.