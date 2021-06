Microsoft annonce Windows 11 avec une interface utilisateur mise à jour et une prise en charge des applications Android

Microsoft a officiellement annoncé aujourd’hui Windows 11, la prochaine version majeure du système d’exploitation de bureau pérenne de la société. La nouvelle version apporte plusieurs améliorations, notamment une interface utilisateur repensée, des fonctionnalités de gestion des fenêtres mises à jour et même la prise en charge des applications Android.

Dès le départ, la première chose que vous remarquerez est la barre des tâches et le menu Démarrer repensés. Windows 11 dispose d’un emplacement d’icône de barre des tâches centré sur le style macOS, évitant l’ancienne disposition alignée à gauche de toutes les versions précédentes de Windows. Il conserve toujours les éléments divers tels que les horloges et les icônes sur la droite, ce qui laisse le côté gauche tout vide.

Au premier plan et au centre de cette conception se trouve le nouveau menu Démarrer, qui tombe en plein milieu avec une interface utilisateur entièrement repensée. Le nouveau menu a la barre de recherche en haut, ainsi que les applications épinglées, puis tout un tas d’éléments recommandés ci-dessous. Vous pouvez toujours modifier votre profil d’utilisateur et éteindre votre PC à partir d’ici.

Le reste de l’interface utilisateur a également reçu une nouvelle couche de peinture. Les fenêtres présentent désormais des coins arrondis, qui sont beaucoup plus prononcés par rapport à l’ancienne version de Windows et en particulier les bords tranchants de Windows 10. L’interface utilisateur a encore plus de transparence maintenant, rappelant presque Windows Vista, avec plusieurs applications dotées d’un verre dépoli doux voir. Les thèmes ont été remaniés et peuvent désormais avoir un impact plus important sur l’apparence de l’interface utilisateur.

Windows 11 introduit également Snap Layouts, Snap Groups et Desktop, ce qui facilite l’organisation rapide de plusieurs fenêtres autour de votre bureau. Il se souviendra également de cette disposition afin qu’il puisse être reporté lors du déplacement entre les moniteurs.

Passant de l’interface utilisateur, Microsoft profite également de cette opportunité pour intégrer sa propre application Microsoft Teams directement dans le système d’exploitation. Intégré à la barre des tâches, Teams est essentiellement une application de messagerie/appel vidéo que vous pouvez utiliser pour appeler ou envoyer des SMS à vos amis, votre famille ou vos collègues.

Windows 11 obtient également des widgets. Ces widgets vivent dans leur propre écran séparé, qui peut être extrait à tout moment depuis le bord gauche de l’écran. Comme on le voit sur d’autres plates-formes, les widgets fourniront des informations rapides sur toutes vos applications qui prendront en charge cette fonctionnalité.

Microsoft a également amélioré la prise en charge des appareils à écran tactile. Le système d’exploitation modifiera sa disposition lorsqu’il détectera que vous êtes passé en mode tablette, comme sur les ordinateurs dotés d’écrans tactiles amovibles. La saisie vocale et textuelle a également été améliorée, avec un nouveau clavier à une main. Ceux qui utilisent un stylet obtiendront également un retour haptique avec certains modèles de stylos.

Pour les joueurs, Microsoft propose la fonction Auto HDR de ses consoles Xbox Series, qui permettra la sortie HDR même à partir de jeux qui ne disposent pas de HDR. Une autre fonctionnalité conçue pour les consoles Xbox et désormais disponible sur PC est DirectStorage, qui tire parti du stockage SSD NVMe moderne et accélère considérablement les temps de chargement des jeux. Game Pass, un service d’abonnement pour les jeux, sera également intégré au système d’exploitation via la nouvelle application Xbox.

Microsoft a également remanié son application Store pour Windows 11. Bien qu’elle dispose d’une toute nouvelle interface utilisateur conçue pour se charger et fonctionner plus rapidement, la principale nouveauté est la prise en charge de l’application Android. Grâce à un partenariat avec Amazon et Intel, les applications Android existantes seront disponibles via le Microsoft Store et fonctionneront sur Windows 11 sans aucune modification spécifique.

Tout bien considéré, Windows 11 semble être une mise à jour assez importante du système d’exploitation Windows. Malheureusement, Microsoft n’a pas révélé de date exacte de sortie, promettant seulement qu’il commencera cette saison des vacances et se poursuivra jusqu’en 2022. Cependant, il s’agira d’une mise à niveau gratuite pour toute personne utilisant actuellement Windows 10.

