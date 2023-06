Microsoft annonce une nouvelle version 1 To de la Xbox Series S en noir

Microsoft a annoncé une nouvelle variante de sa console abordable Xbox Series S. Le nouveau modèle dispose de 1 To de stockage par rapport aux 512 Go du modèle standard. Le nouveau modèle a également une finition entièrement noire avec un contrôleur noir assorti qui devrait le distinguer visuellement du modèle 512 Go.

La série S de 1 To est au prix de 349 $, 50 $ de plus que le modèle de 512 Go, et sera disponible à partir du 1er septembre.

Le stockage, en général, a été rendu plus abordable pour les consoles Xbox Series. Western Digital a récemment commencé à proposer des disques de stockage extensibles pour ces consoles, qui commencent à 80 $ pour le modèle 512 Go et 150 $ pour le modèle 1 To. Seagate a les mêmes modèles pour 90 $ et 150 $, respectivement. Le disque Seagate de 1 To coûtait 220 $ et était la seule option disponible pendant un certain temps.

Outre plus d’options de stockage, la Xbox reçoit également un nouveau contrôleur et un nouveau casque. Ceux-ci sont conçus en collaboration avec Starfield, le prochain RPG d’action en monde ouvert de Bethesda. Le nouveau contrôleur présente une palette de couleurs blanche et grise avec des accents rouges. Le d-pad est fini en or et les boutons d’épaule sont transparents. Pendant ce temps, le contrôleur présente également un design blanc avec un bandeau rouge et des accents dorés.

Le contrôleur est au prix de 80 $ et le casque à 130 $. Les deux sont disponibles à partir d’aujourd’hui.