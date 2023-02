Microsoft annonce une amélioration de Bing et Edge optimisés par OpenAI

Après son récent investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft est en train de remanier son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge avec un grand modèle de langage OpenAI de nouvelle génération. Bing et Edge vont maintenant puiser dans l’infrastructure d’OpenAI pour vous donner des réponses résumées à vos requêtes de recherche spécifiques au lieu de vous présenter une quantité écrasante de liens de résultats de recherche.

Microsoft applique également le nouveau modèle d’IA à son algorithme de recherche et affirme que le nouveau modèle OpenAI utilisé dans Bing et Edge est plus rapide, plus précis et plus performant que ChatGPT.

Bing conservera sa page de résultats de recherche classique, mais elle donnera désormais des résultats plus pertinents pour les requêtes de base. Les utilisateurs peuvent également demander à Bing de planifier leurs voyages, d’écrire des poèmes, de réécrire le code dans un langage de programmation différent, etc. La nouvelle fonctionnalité de chat AI fera apparaître une barre latérale dans laquelle vous pourrez taper des requêtes de recherche courtes ou longues, recevoir des réponses, puis affiner votre question jusqu’à ce que vous receviez la réponse dont vous avez besoin.







Exemple d’article de blog généré par Bing

Microsoft Edge sera également livré avec OpenAI et les utilisateurs pourront obtenir des informations contextuelles sur la page qu’ils parcourent. La barre latérale d’Edge contient des onglets de discussion, de rédaction, de présentation et d’informations sur le site. Les utilisateurs auront la possibilité de formater les réponses de recherche pour un e-mail, un article de blog ou une liste à puces. Les utilisateurs peuvent également définir une longueur de réponse allant de courte à moyenne et longue.







Composer des options dans LinkedIn sur Microsft Edge

Microsoft teste toujours les nouveaux Bing et Edge alimentés par l’IA et vise une version publique dans les semaines à venir aux côtés d’une version mobile.

Vous pouvez déjà tester certaines des nouvelles fonctionnalités d’IA directement dans Bing ici.

Source