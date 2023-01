Microsoft annonce un nouvel investissement dans le créateur de ChatGPT OpenAI

OpenAI est classé par les chercheurs en IA comme l’un des trois meilleurs laboratoires d’IA au monde, et la société a développé un logiciel d’IA de jeu qui peut battre les humains en vidéo des jeux comme Dota 2 . Cependant, il a sans doute reçu plus d’attention pour son générateur de texte AI GPT-3 et son générateur d’images AI original Dall-E.

L’accord marque la troisième phase du partenariat entre les deux sociétés, après les investissements précédents de Microsoft en 2019 et 2021. Microsoft a déclaré que le partenariat renouvelé accélérera les percées dans l’IA et aidera les deux sociétés à commercialiser des technologies avancées à l’avenir.

ChatGPT génère automatiquement du texte basé sur des invites écrites d’une manière beaucoup plus avancée et créative que les chatbots du passé de la Silicon Valley. Le logiciel a fait ses débuts fin novembre et s’est rapidement transformé en une sensation virale alors que les dirigeants de la technologie et les investisseurs en capital-risque en parlaient sur Twitter, même comparant aux débuts de l’iPhone par Apple en 2007.

La technologie a également attiré l’attention des dirigeants de Google, qui ont déclaré lors d’une récente réunion à main levée que bien que Google dispose de capacités d’IA similaires, sa réputation pourrait en pâtir si elle évoluait trop rapidement sur la technologie de chat en IA.

Les fondateurs d’OpenAI comprenaient Sam Altman, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba et John Schulman. Le groupe s’est engagé à investir plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise lors de son lancement. Musk a démissionné du conseil d’administration en février 2018 mais est resté donateur.

– Jonathan Vanian et Jennifer Elias de CNBC ont contribué à ce rapport.