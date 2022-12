Microsoft annonce un accord de 10 ans pour amener Call of Duty sur les consoles Nintendo

Notre acquisition apportera Call of Duty à plus de joueurs et à plus de plateformes que jamais auparavant. C’est bon pour la concurrence et bon pour les consommateurs. Merci @Nintendo. N’importe quel jour @Sony veut s’asseoir et parler, nous serons heureux de conclure également un contrat de 10 ans pour PlayStation. https://t.co/m1IQxdeo6n

—Brad Smith (@BradSmi) 7 décembre 2022