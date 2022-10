Microsoft annonce Surface Laptop 6, Surface Pro 9 et Surface Studio 2 Plus

Microsoft a organisé mercredi un événement de lancement en direct au cours duquel la société a annoncé trois nouveaux ordinateurs Microsoft Surface, ainsi que d’autres mises à jour de Windows 11, de nouvelles plates-formes d’intelligence artificielle pour la créativité et une station d’accueil audio qui sert également de concentrateur USB-C.

L’offre intéressante ici est la Surface Pro 9, qui se décline en variantes ARM et Intel. Avec cet appareil, Microsoft renforce la prise en charge ARM de Windows 11, dissipant ainsi tous les doutes que vous pourriez avoir sur l’exécution d’applications sur Windows 11 pour ARM.

Le Surface Studio 2 Plus est une version actualisée du Studio 2 qui a été lancée en 2018 avec des composants internes mis à jour, plus de ports Thunderbolt 4 et des performances graphiques renforcées.

Pendant ce temps, le Surface Laptop 5 reçoit principalement des mises à jour internes, et comme le Surface Pro 9, il y a plus de couleurs parmi lesquelles choisir, notamment Platinum, Sage, Black et Sandstone. Le modèle 13,5 pouces a une finition de clavier Alcantara.

SurfacePro 9

La Surface Pro 9 voit les mises à jour les plus importantes cette année. En plus de vendre à la fois des variantes ARM et Intel du nouveau modèle Surface Pro, il propose également de nouvelles options de couleur, ainsi que des claviers Type Cover assortis. La variante ARM est alimentée par le Qualcomm SQ3 et prend également en charge la connectivité 5G.

Les deux variantes prendront en charge Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6E, mais la version Qualcomm bénéficie de beaucoup plus de connectivité, notamment la prise en charge des systèmes de positionnement GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, la prise en charge nanoSIM et eSIM, les réseaux Sub-6 GHz/mmWave 5G (mmWave est US uniquement), ainsi que la prise en charge de LTE.

Il y a un écran PixeSense Flow de 13 pouces (2880 x 1920 px; aspect 3: 2) avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible avec le stylet Surface Slim 2. Il y a un endroit où le stylet peut se ranger (et se recharger) juste entre le Machine de surface où elle rencontre un Type Cover.

La Surface Pro 9 alimentée par Intel peut être configurée avec un processeur Intel Core i5-1235U ou Core i7-1255U de 12e génération. Les options de stockage commencent à 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Pendant ce temps, la version Snapdragon SQ3 comprend une unité de traitement neuronal (NPU) qui exploite certaines nouvelles fonctionnalités de la caméra frontale, notamment le cadrage automatique, l’amélioration de la super résolution, et il existe également une nouvelle implémentation de réduction du bruit semblable à celles développées par Discord et Nvidia.

La durée de vie de la batterie est évaluée de manière très différente entre les deux modèles. La version Intel est conçue pour jusqu’à 15,5 heures d’utilisation tandis que la variante 5G Snapdragon est conçue pour jusqu’à 19 heures de batterie. Une autre différence est la prise en charge USB-C. Alors que la variante 5G dispose de 2 ports Thunderbolt 3.2, la version Intel utilise deux ports Thunderbolt 4.

Le modèle Intel utilise de la RAM LPDDR5 : 8 Go, 16 Go ou 32 Go. La variante 5G est livrée avec 8 Go ou 16 Go de RAM LPDDR4X. Alors que ce modèle peut être configuré avec jusqu’à 512 Go de stockage, le modèle Intel obtient jusqu’à 1 To.



Édition spéciale Liberty Surface Pro 9

La Surface Pro 9 commence à 999 $ avec un processeur Intel i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version Intel i7 commence à 1599 $ et le modèle 5G commencera à 1299 $. Si vous voulez un clavier Type Cover, vous devrez ajouter 279 $ au prix de la Surface Pro 9.

Surface Studio 2 Plus

La dernière fois que Microsoft a annoncé un Surface Studio, c’était en 2018 avec le Studio 2. Un nouveau modèle rafraîchi arrive – avec principalement le même look à l’extérieur. La plupart des mises à niveau proviennent du matériel interne.

Il y a un processeur Intel i7-11370H de 11e génération capable et la version mobile du Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire vidéo dédiée, il y a 32 Go de RAM DDR4 et 1 To de stockage intégré.

L’écran Pixel Sense de 28 pouces prend en charge les espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3, et il présente un rapport d’aspect de 3: 2 avec une résolution de 4500 x 3000 px. Il existe également un support pour Dolby Vision et Dolby Atmos.

Le bureau tout-en-un dispose de trois ports USB-C Thunderbolt 4 prenant en charge jusqu’à 3 écrans 4K externes, de deux ports USB-A 3.1, d’une prise casque 3,5 mm et d’un port Ethernet gigabit.

Le Surface Studio 2 Plus est livré avec un stylet Surface, un clavier Surface, une souris Surface et un cordon d’alimentation. Il n’y a qu’une seule configuration du Surface Studio 2 Plus, et c’est un énorme 4499 $ – destiné aux clients professionnels et commerciaux.

Ordinateur portable Surface 5

Le Surface Laptop 5 reçoit un rafraîchissement modeste avec des processeurs mis à jour. Le modèle 13,5 pouces est livré avec les processeurs Intel Core i5-1235U ou Intel Core i7-1255U. Pendant ce temps, la version 15 pouces n’est disponible qu’en configuration Core i7-1255U. Tous les modèles sont livrés avec 8 Go, 16 Go ou 32 Go de RAM LPDDR5x et jusqu’à 1 To de stockage.

La version 13,5 pouces est conçue pour jusqu’à 18 heures d ‘«utilisation typique de l’appareil», tandis que la version 15 pouces est conçue pour 17 heures de la même manière. Les deux écrans sont au format 3:2 et sont protégés par Gorilla Glass 5 (Gorilla Glass 3 si vous optez pour la version Alcantara de l’ordinateur portable).

Les ordinateurs portables Surface sont équipés d’un port USB-C Thunderbolt 4, d’un port USB-A, d’un port Surface Connect et d’une prise casque 3,5 mm.

Le Surface Pro Laptop 5 commence à 999 $ pour la variante 13,5 pouces, mais uniquement dans l’option de couleur Platinum. Le modèle de base reçoit 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pendant ce temps, le Surface Laptop 5 de 15 pouces commence à 1299 $ avec la même quantité de RAM et de stockage.

Tous les nouveaux ordinateurs Microsoft Surface commencent à être expédiés le 25 octobre.

Station d’accueil audio Microsoft

Le Microsoft Audio Dock est un système de haut-parleurs qui sert également de concentrateur USB-C pour n’importe quel ordinateur portable. Il y a un haut-parleur de 20 W et un subwoofer de 5 W. Il dispose de puissants microphones omnidirectionnels pour que vous puissiez prendre des réunions, et il y a deux énormes boutons sur le dessus de l’unité. L’un est un bouton dédié qui lance Microsoft Teams, et l’autre est une bascule de microphone. Même si vous n’utilisez pas Windows ou Teams, la station d’accueil audio prend également en charge MacOS et fonctionne avec d’autres applications de conférence.

La station d’accueil audio dispose également d’une sortie HDMI pour la prise en charge d’un moniteur externe, de deux ports USB-C et d’un port USB-A. Il existe également des commandes de volume et de lecture dédiées sur le dessus. L’Audio Dock coûtera 250 $ et, comme tous les autres matériels Surface, sera mis en vente le 25 octobre.