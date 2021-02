Microsoft annonce sa prochaine mise à jour 21H1 pour Windows 10

Dans un article de blog rédigé par John Cable, vice-président, Gestion des programmes, maintenance et livraison Windows, les prochaines fonctionnalités à venir dans la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 sont brièvement décrites.

L’objectif de la mise à jour 21H1 est d’améliorer la sécurité, l’accès à distance et la qualité. La fonctionnalité la plus importante qui arrive à Windows 10 est la possibilité de définir une webcam externe par défaut pour l’authentification faciale Windows Hello. Ceci est particulièrement utile lorsque vous utilisez un ordinateur mobile qui a déjà une webcam Windows Hello intégrée mais que vous pouvez l’avoir ancrée à un moniteur de bureau et que vous souhaitez vous connecter avec votre visage à l’aide d’une caméra externe.

Windows Defender verra une mise à jour qui accélérera les performances d’Application Guard. De plus, Defender verra les horaires d’ouverture des documents optimisés. Un problème a également été résolu qui entraînait un retard lors de l’ouverture d’un document Microsoft Defender Application Guard Office.

Le service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation mettra à jour ses performances pour prendre en charge davantage de scénarios de travail à distance, en ligne avec davantage de personnes travaillant à distance.

Les utilisateurs qui participent au programme Beta Insider sont éligibles pour télécharger la mise à jour 21H1 dès maintenant tant qu’ils sont activés.

