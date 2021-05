Microsoft annonce que Windows 10X a été annulé

Microsoft a annoncé aujourd’hui avoir annulé son prochain système d’exploitation Windows 10X. Cette information a été révélée dans un article de blog annonçant le déploiement de la nouvelle mise à jour Windows 10 21H1.

Au lieu de cela, Microsoft intégrera les fonctionnalités de Windows 10X dans Windows et ses autres produits. La société a déjà commencé à mettre en œuvre certains de ces éléments sur les versions d’aperçu de Windows Insider, telles que la nouvelle technologie de conteneur d’applications dans Microsoft Defender Application Guard, une expérience de saisie vocale améliorée et un clavier tactile modernisé avec un dimensionnement des touches optimisé, des sons, des couleurs et animations.

Windows 10X était censé être une version allégée de Windows 10 conçue spécifiquement pour les appareils à double écran, tels que le Surface Neo. Puis plus tôt cette année, Microsoft a annoncé qu’il serait plutôt conçu pour les ordinateurs portables à un seul écran. Nous en avons même vu une démonstration fonctionnelle en janvier.

Actuellement, Microsoft est en train de déployer sa dernière mise à jour 21H1 pour Windows 10, qui est une mise à jour relativement mineure, avec une mise à jour plus importante prévue pour octobre.

