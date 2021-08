Microsoft annonce les prix de Windows 365 dès qu’il sera disponible pour les entreprises et les entreprises

Le mois dernier, Microsoft a dévoilé son intention de lancer Windows 265, un service par abonnement permettant aux utilisateurs de se connecter à un PC cloud toujours actif depuis n’importe où avec une connexion Internet. L’application est immédiatement bénéfique pour les clients commerciaux et d’entreprise. Microsoft a publié des prix officiels afin que ces clients puissent commencer avec Windows 365 dès aujourd’hui.

Windows 365 est disponible dans les éditions Business et Enterprise. Le plan Business plafonne à 300 utilisateurs. Il existe un « avantage hybride Windows », ce qui signifie que les licences cloud existantes appliqueront une petite remise pour Windows 365. Cela signifie que les entreprises paieraient un peu plus si elles n’avaient pas de licences cloud.

20 $(24 $ sans avantage hybride)/mois, une seule machine virtuelle avec 2 Go de RAM et 64 Go de stockage est incluse.

158 $ (162 $ sans avantage hybride)/mois vous permet d’obtenir huit cœurs virtuels avec 32 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Pendant ce temps, la version Enterprise coûtera le même prix que le prix réduit vu ci-dessus car il n’y a pas de prix non-Hybrid Benefit.

Les organisations peuvent sélectionner la taille de stockage du Cloud PC via un panneau d’administration. Les utilisateurs pourront démarrer instantanément le Cloud PC et y accéder via n’importe quel navigateur Web. Windows 365 est accessible via n’importe quel appareil, y compris Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS et Linux.

Windows 365 prendra en charge toutes les applications, y compris celles à hautes performances comme le montage vidéo. Les utilisateurs devront avoir :

Avec les terminaux Windows Pro : Windows 10 E3 + EMS E3 ou Microsoft 365 F3/E3/E5/BP

Avec des points de terminaison non Windows Pro : Windows VDA E3 + EMS E3 ou Microsoft 365 F3/E3/F5/BP

