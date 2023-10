Microsoft annonce les outils Microsoft Fabric et Azure AI pour les médecins

Satya Nadella, PDG de Microsoft, écoute la question d’un membre de l’auditoire lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société à Bellevue, Washington, le 30 novembre 2016. Stephen Brashear | Actualités Getty Images | Getty Images

Microsoft a annoncé mardi de nouveaux produits de données et d’intelligence artificielle qui visent à aider les organismes de soins de santé à accéder facilement aux montagnes d’informations collectées par les médecins et les hôpitaux et à en tirer des leçons. Le secteur des soins de santé et des sciences de la vie est responsable de la génération de plus de 30 % de toutes les données produites dans le monde, selon un récent rapport de Deloitte. Mais il peut être difficile d’exploiter toutes ces informations car elles sont stockées dans une variété de systèmes et de formats différents. Par exemple, environ 97 % de toutes les données générées par les hôpitaux restent inutilisées. Pour aider à résoudre ce problème, Microsoft a déclaré mardi lors de la conférence HLTH à Las Vegas qu’elle avait développé de nouveaux outils spécifiques aux soins de santé dans Fabric, une plateforme de données et d’analyse annoncée par la société en mai. Il peut combiner des données provenant de sources telles que des dossiers de santé électroniques, des images, des systèmes de laboratoire, des dispositifs médicaux et des systèmes de réclamation afin que les organisations puissent les standardiser et y accéder au même endroit. Microsoft a déclaré que les nouveaux outils aideront à éliminer le processus « fastidieux » de recherche dans ces sources une par une.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Microsoft Fabric pour les organisations de soins de santé

Microsoft a testé Fabric pour les soins de santé avec certains clients, notamment Northwestern Medicine, Arthur Health et SingHealth, et il est disponible en version préliminaire à partir de mardi. Doug King, directeur de l’information chez Northwestern Medicine, a déclaré que Northwestern était toujours en train de déplacer ses données vers le système Fabric, mais que l’organisation était déjà enthousiasmée par ce potentiel. Il a déclaré que la consolidation de données disparates aidera à terme les systèmes de santé à améliorer les soins et à voir plus de patients. « Les données sont désormais reines dans le domaine des soins de santé, et cela va de la compréhension de ce qui se passe dans la salle d’opération au nombre de patients qui arrivent ? Combien de patients quittent la maison ou l’hôpital ? Et puis, comment pouvez-vous les faire entrer plus rapidement ? ? » a-t-il déclaré à CNBC dans une interview. King a déclaré que Northwestern déployait la technologie de Microsoft de manière réfléchie, mais que cela pourrait « changer la donne » si cela est bien fait. Il a déclaré que l’organisation réfléchissait à des applications futures telles que la gestion du flux de patients et du personnel, ainsi qu’à la manière d’intégrer dans les soins des données plus larges sur la santé de la population, telles que l’emplacement des déserts alimentaires. « L’état actuel de la technologie, Microsoft Fabric, Azure et l’IA générative, tout cela va changer notre façon de vivre. Et cela va changer la façon dont nous prenons soin des patients. Et c’est probablement l’un des meilleurs clichés qui nous devons résoudre certains des plus gros problèmes que nous rencontrons en matière de soins de santé », a-t-il déclaré.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Le nouveau modèle de chronologie des patients de Microsoft

