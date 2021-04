Microsoft a annoncé aujourd’hui le Surface Laptop 4, une version mise à jour du Surface Laptop 3 qui ajoute principalement un choix de nouveaux processeurs. Le Surface Laptop 4 est livré avec de nouveaux processeurs AMD Ryzen 4000 et Intel de 11e génération en option et sera en vente le 15 avril.

Le Surface Laptop 4 sera disponible avec quatre nouvelles options de processeur, deux chacune d’AMD et d’Intel. Les options de processeur AMD sont de la variété AMD Ryzen Microsoft Surface Edition, ce qui signifie qu’il s’agit de puces semi-personnalisées qui présentent des modifications et des performances supplémentaires par rapport aux pièces disponibles dans le commerce disponibles pour d’autres fabricants.

Le Surface Laptop 4 offre le choix entre Ryzen 5 4680U et Ryzen 7 4980U d’AMD et Intel Core i5-1135G7 et Core i7-1185G7. Les pièces AMD comportent des graphiques Radeon tandis que les pièces Intel ont des graphiques Intel Iris Xe.

Le reste de la machine est similaire au Surface Laptop 3. Vous avez le choix entre 8 Go, 16 Go ou 32 Go de RAM LPDDR4X, stockage SSD amovible de 256 Go, 512 Go ou 1 To, 1x USB-C, 1x USB-A, 1x Surface Connect et prise casque, webcam 720p, deux micros à champ lointain, haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, Wi-Fi 802.11ax et Bluetooth 5.0

Le modèle 13,5 pouces est livré avec un écran de résolution 2256×1504 tandis que le modèle 15 pouces a un écran de résolution 2496×1664. Les deux ont un rapport hauteur / largeur de 3: 2 et une fonction tactile multipoint 10 points avec prise en charge du stylet Surface en option.

La nouvelle machine est disponible en quatre couleurs et deux choix de matériaux. Vous pouvez choisir entre le bleu glace, le grès, le platine et le noir mat. Parmi ceux-ci, Ice Blue et Platinum sont disponibles avec une finition Alcantara, mais uniquement sur le modèle 13,5 pouces. Le modèle 15 pouces est uniquement disponible en platine et noir mat, tous deux avec un corps en métal standard.

Comme d’habitude, Microsoft propose des options de configuration extrêmement compliquées, qui incluent des permutations et des combinaisons des quatre options de processeur, quatre options de stockage, trois options de mémoire, deux tailles, quatre couleurs et deux finitions. Il existe 22 options prédéfinies disponibles à partir des configurations susmentionnées et elles commencent à 1000 $ pour le modèle le moins cher avec un processeur AMD et à 1300 $ pour le modèle le moins cher avec un processeur Intel.

Dans le cadre d’une offre à durée limitée, les personnes aux États-Unis qui achètent le Surface Laptop 4 avant le 15 avril via microsoft.com ou bestbuy.com recevront gratuitement les oreillettes Surface.

