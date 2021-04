Les revenus ont atteint 41,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal, en hausse de 19% par rapport à l’année précédente, sa plus forte augmentation trimestrielle depuis 2018. Les bénéfices ont bondi de 44% à 15,5 milliards de dollars. Les résultats ont dépassé les attentes de la société et de Wall Street, soulignant à quel point Microsoft et d’autres grandes entreprises technologiques ont été les gagnants de la pandémie de coronavirus.

Microsoft s’est rapproché de la tête d’Amazon dans le cloud computing, selon Les données du groupe de recherche Synergy. Amazon détient environ un tiers du marché en croissance et Microsoft a dépassé 20% de part de marché.

Les ventes de produits informatiques personnels ont atteint 13 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 19%, car les gens ont acheté plus d’ordinateurs et opté pour de nouveaux appareils avec des écrans plus grands pendant la pandémie pour apprendre et travailler à domicile. Les revenus des jeux ont augmenté de 50%, alimentés par les dépenses consacrées à la nouvelle console de jeu Xbox, lancée à la fin de l’année dernière, ainsi qu’au contenu et aux services Xbox.

La société a également profité des fluctuations des taux de change, ainsi que d’une décision de justice fiscale en Inde.