Microsoft annonce des bénéfices en deçà des attentes déjà réduites.

SEATTLE – L’incertitude et les défis de l’économie mondiale ont frappé Microsoft, qui a annoncé mardi revenus trimestriels qui n’a pas répondu aux attentes de Wall Street et à ses propres attentes.

Depuis lors, les conditions semblent s’être encore détériorées. Les défis liés aux devises étrangères stimulés par la guerre en Ukraine et l’incertitude économique plus large ont coûté 595 millions de dollars à Microsoft au cours du trimestre, car il a converti les ventes en Europe, au Japon et ailleurs en dollars américains. Et les ralentissements de la production d’ordinateurs personnels en Chine et la baisse de la demande des consommateurs ont entraîné une baisse de plus de 300 millions de dollars des ventes de son système d’exploitation Windows qui est préinstallé sur les nouveaux ordinateurs.

Un ralentissement des dépenses publicitaires sur LinkedIn et sur les produits de recherche de Microsoft a entraîné une baisse des revenus de plus de 100 millions de dollars.

S’il n’y avait pas eu de problèmes de change, la plate-forme de cloud computing phare de Microsoft, Azure, aurait augmenté de 46 %. Au lieu de cela, il a augmenté de 40%, en deçà de ce que les investisseurs attendaient.

Le chiffre d’affaires global des offres commerciales de cloud computing de Microsoft, qui comprend également les abonnements Office 365, a augmenté de 28 % pour atteindre 25 milliards de dollars.