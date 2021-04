À la suite de l’appel aux résultats de Microsoft lundi, la société de logiciels a annoncé qu’elle avait ajouté 300 millions d’utilisateurs l’année dernière. La société a célébré qu’elle avait dépassé le milliard d’utilisateurs en mars 2020 et la société a révélé qu’elle avait atteint un nouveau record absolu de 1,3 milliard d’utilisateurs.

Microsoft a attribué le pic de la demande à la croissance du nombre d’utilisateurs achetant des appareils plus grands, y compris des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau pendant la pandémie, qui a eu un grand nombre d’utilisateurs passant à des configurations de travail à domicile.

Dans le rapport sur les résultats de Microsoft pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021, les chiffres étaient supérieurs aux estimations des analystes. Le chiffre d’affaires de Microsoft était de 41,7 milliards de dollars contre 41,03 milliards de dollars estimés et le bénéfice net de 15,5 milliards de dollars, en hausse de 44% en glissement annuel. Les solides performances financières de Microsoft ont été tirées par les revenus d’Office 365 et des services cloud Azure. Les solutions cloud de Microsoft ont généré 17,7 milliards de dollars de revenus commerciaux dans le cloud, en hausse de 33% en glissement annuel.

Ordinateur portable Microsoft Surface 4

Pendant ce temps, le chiffre d’affaires de la productivité et des processus commerciaux s’est élevé à 13,6 milliards de dollars, en hausse de 12%. Cette catégorie comprend les produits Office Commercial et les services cloud en hausse de 14%, les produits Office Consumer et les services cloud en hausse de 5%, les revenus de Linkedin en hausse de 25% et les produits Dynamics et services cloud en hausse de 26%.

Les revenus de More Personal Computing se sont élevés à 13 milliards de dollars. L’OEM Windows a augmenté de 10%, les produits Windows commerciaux et les services cloud ont augmenté de 10%, le contenu et les services Xbox ont augmenté de 34%, la recherche et la publicité ont augmenté de 17% et les revenus des produits Microsoft Surface ont augmenté de 12%. Enfin, les revenus d’Intelligent Cloud ont augmenté de 23% à 15,1 milliards de dollars.

«Plus d’un an après le début de la pandémie, les courbes d’adoption numérique ne ralentissent pas. Ils s’accélèrent, et ce n’est que le début », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. «Nous construisons le cloud pour la prochaine décennie, élargissons notre marché adressable et innovons à chaque niveau de la pile technologique pour aider nos clients à être résilients et à se transformer.»

La source • Passant par