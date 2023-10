Microsoft, Amazon et les forces de l’ordre internationales se sont réunis pour envoyer un message fort aux auteurs de fraude au support technique : Il y aura des conséquences pour leurs actes.

Le jeudi 19 octobreCentral Bureau Investigation (CBI), l’agence fédérale d’application des lois en Inde, annoncé il a mené plusieurs descentes criminelles dans diverses villes de l’Inde. Cette opération a été soutenue par une saisine conjointe faite par Microsoft et Amazon. La saisine conjointe a permis l’échange de renseignements et d’idées exploitables avec le CBI et d’autres organismes internationaux chargés de l’application des lois pour les aider à prendre des mesures à grande échelle.

La fraude au support technique est un problème coûteux qui touche l’ensemble du secteur. Les criminels qui exploitent des centres d’appels illégaux s’attaquent aux personnes vulnérables et escroquent des milliers de victimes chaque année. Selon le FBI, le support technique/client et l’usurpation d’identité gouvernementale sont responsables de plus d’un milliard de dollars de pertes pour les victimes. Les centres d’appels illégaux perquisitionnés par CBI ont été créés pour usurper l’identité du support client de Microsoft et d’Amazon. Ils ont ciblé plus de 2 000 clients sur Amazon et Microsoft, principalement basés aux États-Unis, mais également au Canada, en Allemagne, en Australie, en Espagne et au Royaume-Uni. Nous remercions CBI d’avoir pris une mesure aussi rapide.

Nous restons déterminés à travailler ensemble pour poursuivre les criminels

Cette collaboration marque la première fois que Microsoft et Amazon unissent leurs forces pour lutter contre la fraude au support technique. Nous croyons fermement que des partenariats comme ceux-ci sont non seulement nécessaires, mais essentiels à la création d’un écosystème en ligne plus sûr et à l’extension de notre portée protectrice à un plus grand nombre d’individus. La fraude technologique reste une menace persistante pour les deux entreprises, car les mêmes cybercriminels et leur infrastructure ciblent nos deux clients. Unir nos forces nous aide à protéger plus efficacement les individus à l’échelle mondiale et à empêcher les criminels d’usurper l’identité des marques Microsoft et Amazon pour cibler des victimes innocentes et sans méfiance.

Nous comprenons cependant que les criminels tenteront de reconstruire leurs opérations et d’établir de nouveaux centres d’appels illégaux. C’est pourquoi nous, en collaboration avec la CBI, Amazon et d’autres organismes internationaux chargés de l’application des lois, nous engageons à maintenir notre vigilance, à partager des informations critiques et à travailler en étroite collaboration avec les organismes indiens chargés de l’application des lois et les autorités des pays victimes pour soutenir leurs enquêtes.

À mesure que les cybercriminels évoluent dans leurs tactiques, Microsoft continue de faire évoluer ses méthodes pour les combattre. Cela inclut des partenariats avec d’autres acteurs du secteur technologique pour partager des informations et des ressources. Nous sommes fiers de notre collaboration de longue date avec les forces de l’ordre pour lutter contre la fraude au support technique, qui a donné lieu à plus de 30 descentes dans les centres d’appels et à plus de 100 arrestations à ce jour. Nous invitons d’autres acteurs du secteur à se joindre à nous dans ce front uni contre les activités criminelles.

Rester vigilant face aux activités suspectes en ligne

Microsoft s’engage à offrir une expérience numérique sécurisée à chaque personne et organisation de la planète. L’unité de criminalité numérique (DCU) de Microsoft s’efforce de lutter contre les escroqueries au support technique en enquêtant sur les réseaux frauduleux du support technique et en transmettant les cas aux forces de l’ordre, le cas échéant, en renforçant nos produits et services pour mieux protéger les consommateurs contre diverses tactiques frauduleuses et en sensibilisant les consommateurs à ce type de fraude. en fournissant des conseils et des ressources sur la façon de les identifier, de les éviter et de les signaler.

Il est important de noter que Microsoft n’enverra jamais de messages électroniques non sollicités ni ne passera d’appels téléphoniques non sollicités pour demander des informations personnelles ou financières, ou pour fournir une assistance technique pour réparer votre ordinateur. Toute communication avec Microsoft doit être initiée par vous. Traitez toujours tous les messages non sollicités avec scepticisme et ne fournissez aucune information personnelle.

Si vous avez été contacté par une personne prétendant appartenir à Microsoft ou être associé à Microsoft et pensant qu’il s’agissait d’une arnaque, signalez l’incident via notre outil de signalement en ligne : microsoft.com/reportascam. Cela nous aide dans nos enquêtes en cours auprès des forces de l’ordre, alors que nous prenons les mesures appropriées contre ceux qui ciblent nos clients. Nous utilisons également ces informations pour renforcer notre technologie afin de mieux protéger les consommateurs contre les tactiques frauduleuses.

Pour plus d’informations sur la façon dont les individus peuvent se protéger, veuillez visiter : Protégez-vous des escroqueries au support technique (microsoft.com).

Pour plus d’informations sur la manière dont Amazon contribue à protéger les consommateurs contre les escroqueries par usurpation d’identité, veuillez visiter https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/amazon-microsoft-protect-against-impersonation-scams

Mots clés : Amazon, cybercriminalité, cyberfraude, cybersécurité, escroqueries au support technique