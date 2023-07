Microsoft AI vous aidera à magasiner sur Bing et Edge, avec des guides d’achat, des critiques et une correspondance des prix

Microsoft ajoute davantage de composants d’intelligence artificielle à ses produits. Cette semaine, la société a annoncé il intègre de nouveaux outils d’achat basés sur l’IA dans son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge.

La nouvelle fait suite au dévoilement par Microsoft en février de la recherche Bing alimentée par la grande technologie linguistique derrière ChatGPT, qualifiant son moteur de recherche de « copilote alimenté par l’IA pour le Web ». Les résultats de recherche ont commencé à incorporer des informations d’OpenAI, et Bing a ajouté une fenêtre de chat pour vous aider à faire des choses comme faire des listes de courses, résumer des PDF, générer des publications LinkedIn et obtenir des conseils sur vos requêtes.

Début mai, Microsoft a ouvert le chatbot Bing AI aux personnes disposant d’un compte Microsoft, et plus tard ce mois-là, la société l’a mis à la disposition de tous les autres.

Voici un aperçu des trois principaux domaines dans lesquels l’IA sera désormais incluse pour les achats en ligne – des ajouts opportuns avant les événements de vente à venir, notamment Amazon Prime Day, Walmart Plus Week, Target Circle Week et Best Buy’s Black Friday en juillet.

Guides d’achat

Bing utilisera l’IA pour générer des guides d’achat adaptés à vos recherches liées aux achats. Ces guides utiliseront un terme de recherche tel que « fournitures universitaires » et proposeront des catégories, des suggestions de produits et des tableaux comparant les articles. Les guides d’achat sont accessibles dans Bing Chat ou dans la barre latérale Edge.

Les guides Bing sont maintenant disponibles aux États-Unis et seront bientôt disponibles sur d’autres marchés. Les guides d’achat Edge commencent à se déployer dans le monde entier.

Récapitulatifs des avis

Certains acheteurs en ligne adorent approfondir leurs recherches, lisant attentivement plusieurs avis et éliminant les marques qui ne réussissent pas. Si vous avez besoin d’une réponse rapidement, ou si vous détestez toute cette analyse détaillée en ligne, Microsoft promet désormais de vous laisser l’ignorer.

Le chat Bing assisté par l’IA suggérera les aspects d’un achat à considérer, puis les utilisateurs peuvent demander au programme de résumer brièvement ce que les utilisateurs en ligne disent. Les résumés d’examen commencent à être déployés dans le monde entier cette semaine.

En savoir plus: Widgets Microsoft Bing AI Chat : comment les obtenir sur iOS et Android

Correspondance des prix

Une fois que vous avez choisi votre produit, les outils d’achat de Microsoft indiquent le prix. La société s’est associée à divers détaillants américains qui ont des politiques d’alignement des prix existantes. Même après un achat, la fonctionnalité surveillera le prix de l’article et vous aidera à demander une correspondance si le prix de votre article baisse.

Les fonctionnalités de comparaison et d’historique des prix sont intégrées au navigateur Edge, et les coupons en ligne et les offres de remboursement peuvent être appliqués automatiquement. La barre latérale Edge se souviendra également de votre confirmation d’expédition et des informations de votre numéro de suivi, vous n’avez donc pas à les rechercher dans votre boîte de réception. Ces fonctionnalités sont déjà disponibles sur certains marchés.

