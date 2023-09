Microsoft actualise 3 lignes de surface avec des composants internes adaptés à son IA

Lors de son événement AI et Surface jeudi, Microsoft a annoncé des mises à niveau de l’IA vers Windows 11, avec en tête d’affiche Windows Copilot, et des mises à jour de trois de ses appareils Surface : le Surface Laptop Studio haut de gamme, le Surface Laptop Go économique et le Surface Go détachable deux-en-un. Les nouveaux appareils, avec des composants internes mis à jour, devraient être plus énergiques que leurs prédécesseurs et comporteront la prochaine mise à jour de Windows 11, qui introduira Copilot, que Microsoft appelle « votre compagnon d’IA au quotidien ». Et comme prévu, les mises à jour matérielles visaient principalement à mieux le faire fonctionner.

Surface ordinateur portable Studio 2

CNET

Le Surface Laptop Studio de deuxième génération bénéficie de composants internes mis à jour, mais il reste en grande partie inchangé à l’extérieur par rapport au Surface Laptop Studio original sorti il ​​y a deux ans.

Microsoft a remplacé le pavé tactile mécanique Precision par une version haptique, donc plus programmable. Il est capable de reconnaître bien plus que la simple saisie au doigt pour les personnes ayant des problèmes avec les pavés tactiles. Son mode tactile adaptatif lui donne la possibilité de l’utiliser comme une souris et de la basculer dans un mode qui détecte mieux les parties de votre corps plutôt que les doigts. De plus, le Studio 2 dispose d’un emplacement pour carte micro SD et d’un port USB-A, ce qui, espérons-le, réduira le nombre d’accessoires, notamment des hubs et des lecteurs de cartes, que de nombreux créatifs auraient autrement besoin de transporter. Vous disposez toujours de deux ports USB-C avec prise en charge Thunderbolt 4 du modèle précédent.

Il intègre le même écran PixelSense de 14,4 pouces qu’auparavant – format d’image 3:2, taux de rafraîchissement de 120 Hz et résolution de 2 400 x 1 600 pixels – mais un nouveau contrôleur d’affichage (le TCON) lui permet désormais d’effectuer le 10 bits. mathématiques nécessaires pour le HDR au-delà de la vidéo en streaming de base. Le manque de HDR a longtemps été une frustration concernant les écrans PixelSense. La neige AffichageHDR Certifié 400 (ce qui n’est pas génial car c’est à peine du HDR), avec une luminosité culminant à 500 nits en SDR et 650 nits en mode HDR.

Un nouveau port USB-A ne devrait pas être aussi excitant qu’il l’est. CNET

Malheureusement, comme il s’agit du même panneau, il a la même gamme de couleurs, qui est juste assez large pour couvrir le sRGB, pas le P3 ou l’Adobe RGB – dont au moins un que je m’attends à trouver dans un ordinateur portable destiné au design créatif et à son prix.

À l’intérieur, Microsoft a ajouté le processeur Intel Movidius 3700VC VPU, qu’il appelle l’unité de traitement neuronal, pour accélérer les tâches liées à l’IA et les fonctionnalités Windows qui l’utilisent. Cela inclut le traitement de la vidéo à partir des nouvelles fonctionnalités Windows 11 de la nouvelle webcam à angle plus large (toujours 1 080p), telles que le contact visuel effrayant, le flou d’arrière-plan et le cadrage automatique. Et pour un peu plus de punch que ce que le processeur seul peut gérer pour les tâches créatives d’IA générative.

Il propose des puces mises à jour d’Intel et Nvidia et des options de RAM et de stockage étendues. Le modèle de base comprend un processeur Core i7-13700H avec carte graphique intégrée, avec des options de mise à niveau pour un GPU Nvidia GeForce RTX 4050 de 6 Go, un GPU RTX 4060 de 8 Go ou la version station de travail du RTX 4060, le RTX 2000. Vous pouvez le configurer avec jusqu’à 64 Go. de RAM et un SSD de 2 To – tous deux doublent le maximum offert sur la version précédente. Les puces Intel de 13e génération offrent également une mise à niveau vers Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Le Surface Laptop Studio 2 commence à 1 999 $, ce qui est élevé pour un système de base doté uniquement d’une carte graphique intégrée Iris Xe, de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage SSD et d’un i7. Je soupçonne que la conception de l’écran, que vous pouvez poser à plat sur la section clavier pour l’utiliser comme une tablette pour le travail graphique, fixe la limite inférieure du prix.

Surface ordinateur portable Go 3

La gamme Surface actuelle avec les quatre couleurs Laptop Go 3 au milieu, prises en sandwich entre le Surface Go 4 et le Surface Studio 2. CNET

Le Surface Laptop Go 3 a reçu une modeste mise à niveau par rapport à l’année dernière vers un processeur Core i5-1235U. Bien qu’il ne soit pas bouleversant, le Surface Laptop Go 2 était basé sur une puce Core i5-113G7, la dernière génération avant qu’Intel ne passe à son architecture moderne P-core/E-core, similaire à la série M d’Apple, qui offre de meilleures performances et vie de la batterie. Le prix de départ de 799 $ reste inchangé, tout comme l’écran tactile 3:2 de 12,4 pouces avec une résolution de 1 536 x 1 024 pixels.

Pourquoi une précédente puce Intel Core de 12e génération au lieu de la 13e génération plus récente dans un produit sorti en 2023 ? Principalement destiné au marché de l’éducation de la maternelle à la 12e année, Microsoft met à jour le Surface Laptop Go à un rythme plus lent, car les écoles ont besoin de stabilité dans les configurations d’année en année pour réduire les coûts de remplacement et de mise à niveau.

Surface Go 4 pour les entreprises

Microsoft

Le plus petit deux-en-un détachable de Microsoft a également reçu une mise à niveau interne. L’appareil de 10,5 pouces reste le même à l’extérieur que le Surface Go 3, mais ajoute un processeur Intel N200 quadricœur, remplaçant la puce Core i3-10100Y bicœur de la version précédente. Le modèle de base fournit désormais 8 Go de RAM, au lieu des maigres 4 Go de mémoire dont vous disposiez avec le Go 3 d’entrée de gamme. Pour le stockage, 64 Go restent le point d’entrée, mais le Surface Go 4 vous permet désormais d’étendre le stockage à 256 Go, soit le double. le maximum précédent.

Même si la Surface Go 4 for Business ne sera pas différente de son prédécesseur, elle a été repensée à l’intérieur pour être plus facilement réparable, une considération importante pour les entreprises ou les écoles qui cherchent à prolonger la durée de vie de leur flotte actuelle d’appareils qui subissent des abus quotidiens. de la part des travailleurs du domaine ou des étudiants. Les pièces remplaçables sur le nouveau modèle incluent l’écran, le capot arrière, la batterie, la béquille, la charnière, les caméras et la carte mère.

Les nouveaux appareils seront expédiés le 3 octobre.