Microsoft acquiert RiskIQ, un fournisseur de logiciels de sécurité

Microsoft a annoncé lundi avoir accepté d’acquérir RiskIQ, une start-up de cybersécurité, pour des conditions non divulguées.

L’accord pourrait aider Microsoft à développer son activité de sécurité, qui croît plus rapidement que les autres segments. En janvier, Microsoft a déclaré avoir généré plus de 10 milliards de dollars de revenus de sécurité au cours des 12 derniers mois, en hausse de plus de 40 % d’une année sur l’autre.

Le logiciel Illuminate de RiskIQ agrège les menaces à travers l’empreinte informatique d’une organisation donnée afin que les professionnels de la sécurité puissent s’attaquer aux plus critiques. Le système fonctionne sur le cloud Azure de Microsoft et d’autres clouds tels que Amazon Web Services, leader du marché. Il fonctionne également avec une infrastructure sur site, a écrit Eric Doerr, vice-président de la sécurité du cloud chez Microsoft, dans un article de blog.

Microsoft a récemment dû faire face à des problèmes de sécurité, notamment des exploits de versions de son logiciel de messagerie et de calendrier Exchange Server.

RiskIQ a été créé en 2009 et est basé à San Francisco, avec plus de 200 employés, selon LinkedIn. Les investisseurs comprennent Battery Ventures et MassMutual Ventures. Les concurrents de RiskIQ incluent Mimecast coté en bourse.

Pendant le weekend Bloomberg a rapporté, citant une source anonyme, que Microsoft paierait plus de 500 millions de dollars pour RiskIQ.

