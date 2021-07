Microsoft acquiert la start-up de sécurité CloudKnox

Microsoft a annoncé mercredi l’acquisition de CloudKnox, une start-up dont le logiciel aide les entreprises à réduire le nombre d’accès qu’elles fournissent à leurs ressources cloud. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Cette décision représente une autre étape que Microsoft franchit pour développer son activité de sécurité, en plus de s’efforcer de maintenir la sécurité de Windows et de ses autres produits.

En janvier, Microsoft a déclaré avoir généré plus de 10 milliards de dollars de revenus de sécurité au cours des 12 mois précédents, en hausse de plus de 40 % sur un an, ce qui signifie qu’il croît plus rapidement que la plupart des autres domaines de produits. Pas plus tard que la semaine dernière, Microsoft a annoncé l’acquisition d’une autre société de sécurité, RiskIQ, qui peut détecter les menaces sur l’ensemble de l’empreinte informatique d’une entreprise donnée.

Le logiciel de CloudKnox fonctionne avec le cloud public Azure de Microsoft, ainsi qu’avec les clouds Amazon et Google. Le logiciel repère – et peut supprimer – les cas d’autorisations pour les employés et les identités virtuelles qui ne sont pas activement utilisées, et il peut afficher des alertes sur une activité inhabituelle.

La vice-présidente de Microsoft, Joy Chik, a expliqué dans un article de blog qu’à mesure que les services cloud non surveillés (comme les machines virtuelles) prolifèrent, il est plus difficile pour les organisations de garder un contrôle strict sur qui est autorisé à faire quoi avec eux. « Des violations très médiatisées démontrent à quelle vitesse les mauvais acteurs peuvent se déplacer latéralement en exploitant des informations d’identification privilégiées détournées. »

La start-up a été fondée en 2015 et est basée à Sunnyvale, en Californie, avec 58 employés répertoriés sur LinkedIn. Les investisseurs comprennent Sorenson Ventures, Dell Technologies Capital et Foundation Capital.

