Microsoft a déclaré lundi qu’il le ferait acheter Nuance Communications, un fournisseur de logiciels d’intelligence artificielle et de reconnaissance vocale, pour environ 16 milliards de dollars, alors qu’il s’efforce d’étendre ses services de technologie de la santé. En acquérant Nuance, dont les produits incluent l’outil de transcription Dragon, Microsoft espère renforcer ses offres dans le domaine en forte croissance de l’informatique médicale. Nuance a un ensemble de clients bien établi ainsi qu’un large éventail de données vocales et textuelles liées aux soins de santé, qui sont souvent un élément essentiel de la construction de nouveaux systèmes. Microsoft et Nuance travaillent ensemble depuis 2019, mais l’acquisition indique que Microsoft a de plus grandes ambitions pour la technologie de Nuance. Microsoft a réalisé d’importants investissements dans la technologie cloud spécifique à l’industrie, y compris les soins de santé, la finance et la vente au détail. Microsoft a déclaré que l’acquisition double la taille du marché des soins de santé sur lequel il est en concurrence, à près de 500 milliards de dollars.

L’accord est la plus grande prise de contrôle de Microsoft depuis son acquisition de LinkedIn en 2015 pour 26,2 milliards de dollars. «Nuance fournit la couche d’IA au point de livraison des soins de santé et est un pionnier dans l’application du monde réel de l’IA d’entreprise», a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, dans un communiqué. Microsoft a réalisé d’importants investissements dans la technologie cloud spécifique à l’industrie, y compris la santé, la finance et la vente au détail. Lorsque Microsoft achète une entreprise, ses dirigeants pensent généralement qu’ils peuvent faire plus avec la technologie que l’entreprise qu’elle achète, un modèle qui correspond à l’accord Nuance, a déclaré Brad Reback, analyste à la banque d’investissement Stifel. Le fait que Nuance ait fait ses preuves dans le domaine de la santé, avec son vocabulaire technique et complexe, signifie que Microsoft pourrait introduire d’autres types d’entreprises. «Être capable de résoudre ce problème rend d’autant plus facile de gérer la terminologie des autres industries», a-t-il déclaré. Les outils de Nuance sont également principalement utilisés aux États-Unis, donc vendre à une puissance mondiale comme Microsoft permettra à l’entreprise de vendre beaucoup plus rapidement à l’international. «Nous avons vu l’opportunité de faire évoluer la façon dont nous changeons une industrie», a déclaré Mark Benjamin, directeur général de Nuance, dans une interview.

L’activité rentable de Microsoft signifie qu’elle a de l’argent à dépenser. Il a terminé 2020 avec 132 milliards de dollars en espèces et a activement recherché de grosses transactions pour utiliser cet argent. Il a annoncé un accord en septembre pour dépenser 7,5 milliards de dollars sur ZeniMax Media, la société mère des studios de jeux qui produisent des titres majeurs comme Doom et Quake. Aujourd’hui en affaires Mise à jour 12 avril 2021, 12 h 42 HE Aujourd’hui dans On Tech: les aides auditives pour les masses.

Le dernier: Salesforce annonce son intention de rouvrir ses bureaux mondiaux.

Le différend commercial entre les fabricants de batteries se termine par un règlement de 1,8 milliard de dollars. Mais d’autres acquisitions potentielles ne se sont pas toujours déroulées. L’année dernière, une offre à succès pour acheter TikTok, le réseau social viral, s’est transformée en un feuilleton politique et s’est effondrée. Il a également envisagé d’acheter Discord, une communauté de chat en direct largement utilisée par les joueurs, bien que le statut de ces discussions ne soit pas clair. Selon les termes de l’accord, Microsoft paiera 56 dollars par action en espèces, en hausse de 23% par rapport au cours de clôture de Nuance vendredi – un total d’environ 16 milliards de dollars. En incluant la dette assumée, la transaction valorise Nuance à environ 19,7 milliards de dollars. Nuance a été un pionnier dans le domaine de la reconnaissance vocale. Il a dirigé le marché dans les années 1990 et 2000 et a fourni une partie de la technologie sous-jacente à Siri, l’assistant numérique parlant qui a fait ses débuts sur l’iPhone d’Apple en 2011. La technologie de licence à Apple et à d’autres entreprises était un élément clé de son activité. Li Deng, qui a aidé à mener des recherches sur la reconnaissance vocale chez Microsoft pendant près de deux décennies, a déclaré dans une interview par courrier électronique qu’il avait exhorté ses patrons à acquérir Nuance en 1999, mais Microsoft a hésité, estimant que le prix était trop élevé. La reconnaissance vocale a connu un changement radical en 2010, lorsqu’une équipe de chercheurs d’un laboratoire de recherche Microsoft à l’extérieur de Seattle a construit un nouveau type de système de reconnaissance vocale à l’aide d’une méthode appelée «apprentissage en profondeur». Cette méthode – qui était bien plus efficace que les technologies antérieures – s’est rapidement répandue dans le secteur, avec des entreprises comme Microsoft, Google et IBM qui se sont imposées. C’est la technologie qui permet désormais à Siri, à l’Assistant Google et à d’autres assistants numériques de reconnaître les mots prononcés avec une précision quasi humaine. Des entreprises comme Microsoft et Google vendent également la technologie à d’autres entreprises par le biais de ce que l’on appelle des services de cloud computing.