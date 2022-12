Microsoft achète près de 4% du capital de la Bourse de Londres et lance un partenariat de 10 ans

LONDRES – Géant américain de la technologie Microsoft a annoncé lundi un partenariat de 10 ans avec le Bourse de Londres Group et a pris une participation de près de 4 % dans l’opérateur boursier britannique.

Le partenariat implique des données et des analyses de nouvelle génération, ainsi que des solutions d’infrastructure cloud, selon une déclaration du LSEG. Cela implique une nouvelle infrastructure de données pour la bourse de Londres et des solutions d’analyse et de modélisation avec Microsoft Azure, AI et Microsoft Teams.

“Ce partenariat stratégique est une étape importante dans le parcours de LSEG pour devenir le leader mondial de l’infrastructure des marchés financiers et des données, et transformera l’expérience de nos clients”, a déclaré David Schwimmer, PDG de LSEG, dans le communiqué.

Microsoft achètera une participation d’environ 4 % dans la société britannique au consortium Blackstone/Thomson Reuters.