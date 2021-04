Microsoft a annoncé lundi que il achètera société de reconnaissance vocale Nuance Communications pour 56 $ par action, environ 23% au-dessus de son cours de clôture vendredi. L’accord vaut environ 16 milliards de dollars.

C’est le dernier signe que Microsoft cherche à accroître sa croissance par le biais d’acquisitions. La société serait également en pourparlers pour acheter l’application de chat Discord pour environ 10 milliards de dollars. En plus de cela, Microsoft a fait un effort pour acheter l’année dernière l’activité américaine de TikTok pour environ 30 milliards de dollars avant que l’accord ne soit déraillé.

L’acquisition de Nuance représente la plus grande acquisition de Microsoft depuis qu’elle a acheté LinkedIn pour plus de 26 milliards de dollars en 2016. Le mois dernier, Microsoft a finalisé son acquisition de 7,6 milliards de dollars de la société de jeux Zenimax. Les actions de Nuance ont augmenté de près de 23% dans les échanges avant la commercialisation lundi, ce qui représente approximativement la même prime que Microsoft prévoit de payer en fonction du cours de clôture de vendredi. La négociation a été interrompue sur l’action après ce pop et devrait reprendre la négociation vers 9 h HE. Les actions Microsoft ont été légèrement négatives.

Nuance serait aligné sur la partie de l’activité de Microsoft au service des entreprises et des gouvernements. Nuance génère des revenus en vendant des outils de reconnaissance et de transcription de la parole lors des visites chez le médecin, des appels au service client et des messages vocaux. Dans son annonce de lundi, Microsoft a déclaré que la technologie de Nuance serait utilisée pour augmenter les produits cloud de Microsoft pour les soins de santé, qui ont été lancés l’année dernière.

La société a déclaré un bénéfice net de 7 millions de dollars sur environ 346 millions de dollars de revenus en le quatrième trimestre de 2020, avec un chiffre d’affaires en baisse de 4% sur une base annualisée. Nuance a été fondée en 1992 et comptait 7100 employés en septembre 2020.

Microsoft a déclaré que le PDG de Nuance, Mark Benjamin, restera dans l’entreprise et rendra compte à Scott Guthrie, le dirigeant de Microsoft en charge des activités de cloud et d’intelligence artificielle de la société.

Nuance a une solide réputation pour sa technologie de reconnaissance vocale, et elle est considérée comme une cible d’acquisition pour des entreprises comme Apple, Microsoft et plus depuis plusieurs années. Microsoft a déjà intégré la reconnaissance vocale à bon nombre de ses produits, mais il a récemment arrêter certains produits avec son assistant vocal Cortana.

Cette histoire se développe.

– Alex Sherman et Jordan Novet de CNBC ont contribué à ce rapport.