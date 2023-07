Microsoft accepte de garder Call of Duty sur Sony Playstation après avoir racheté Activision Blizzard – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

NEW YORK (AP) – Microsoft a signé un accord avec Sony pour conserver la série de jeux vidéo Call of Duty sur la console PlayStation après que le géant de la technologie a acquis le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard.

L’annonce a été faite dimanche dans un message Twitter par Phil Spencer, qui dirige la division Xbox de Microsoft.

« Nous attendons avec impatience un avenir où les joueurs du monde entier auront plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés », a déclaré Spencer dans le message.

Call of Duty a été au centre d’un bras de fer entre la Xbox de Microsoft et la PlayStation de Sony concernant l’achat prévu par Microsoft d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, qui constitue la gamme Call of Duty la plus vendue.

Alors qu’il tentait de persuader les régulateurs du monde entier d’approuver l’accord, Microsoft a conclu des accords avec Nintendo et certains fournisseurs de jeux en nuage pour autoriser des titres Activision comme Call of Duty pendant 10 ans et a proposé la même chose à Sony. Jusqu’à présent, Sony n’avait pas signé. C’est maintenant le cas, alors que Microsoft se rapproche de la finalisation du rachat.

Vendredi, une cour d’appel américaine a rejeté une offre des régulateurs fédéraux visant à bloquer l’acquisition de Microsoft.

Microsoft a conclu l’accord avec Activision en janvier 2022 pour étendre son empreinte de jeux vidéo au-delà de la Xbox, qui a moins de part de marché que le leader de longue date de l’industrie Sony et son appareil PlayStation. La société a demandé l’approbation réglementaire aux États-Unis et à l’étranger au cours des derniers mois, traînée par les objections de Sony, qui craignait de perdre l’accès à ce qu’elle décrit comme un titre de jeu « incontournable ».

Dans un témoignage donné lors du différend juridique de la Federal Trade Commission des États-Unis sur l’acquisition, le dirigeant de Sony, Jim Ryan, a déclaré qu’il avait initialement exprimé peu d’inquiétude à propos de l’accord après des conversations privées avec le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick et Spencer.

Ryan a déclaré qu’il en était venu plus tard à croire que Microsoft tirerait parti de la popularité de Call of Duty pour désavantager PlayStation, dont les joueurs pourraient bénéficier d’une « expérience plus dégradée ».

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire dimanche. Microsoft a confirmé que l’accord durera 10 ans.

« Depuis le premier jour de cette acquisition, nous nous sommes engagés à répondre aux préoccupations des régulateurs, des développeurs de plates-formes et de jeux et des consommateurs », a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un tweet. « Même après avoir franchi la ligne d’arrivée pour l’approbation de cet accord, nous resterons concentrés sur la garantie que Call of Duty reste disponible sur plus de plates-formes et pour plus de consommateurs que jamais auparavant. »

Le géant de la technologie doit conclure l’acquisition d’ici mardi pour éviter des frais de résiliation potentiels de 3 milliards de dollars.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception