Microsoft abandonne SwiftKey pour iOS

Microsoft arrête SwiftKey pour iOS, mais il sera toujours disponible sur l’App Store d’Apple pendant une semaine de plus, selon à un poste sur le site d’assistance de SwiftKey.

Mais il y a une doublure argentée pour les utilisateurs actuels d’iOS : si vous avez déjà téléchargé le clavier de texte à correction automatique et prédictif sur votre iPhonevous pourrez continuer à l’utiliser tant que vous ne le désinstallez pas manuellement, selon un rapport de ZDNET. On ne sait pas encore pourquoi la prise en charge de l’application Version iOS se termine, mais l’action fait suite à des mois de plaintes d’utilisateurs iOS non résolues, indique le rapport.

“Microsoft continuera à prendre en charge SwiftKey Android ainsi que la technologie sous-jacente qui alimente le clavier tactile Windows”, a déclaré Chris Wolfe, directeur de la gestion des produits chez SwiftKey, dans une déclaration à ZDNET. “Pour les clients qui ont installé SwiftKey sur iOS, il continuera à fonctionner jusqu’à ce qu’il soit désinstallé manuellement ou qu’un utilisateur obtienne un nouvel appareil.”

SwiftKey a été téléchargé plus de 500 millions de fois sur Androidmais est également disponible pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent télécharger eux-mêmes le clavier à balayage.

L’application continuera d’être disponible et prise en charge pour Android utilisateurs, a déclaré ZDNET.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lire la suite: Meilleurs téléphones Android à acheter en 2022