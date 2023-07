Microsoft a un nouveau plan Game Pass pour remplacer votre abonnement Xbox Live Gold

Microsoft a annoncé lundi qu’il remplaçait Xbox Live Gold par un nouveau plan Game Pass. À partir du 14 septembre, Xbox Live Gold deviendra Xbox Game Pass Noyau.

Le nouveau service coûtera 10 $ par mois ou 60 $ par an, le même prix que Xbox Live Gold. Game Pass Core inclura des réductions pour les membres et un accès aux jeux multijoueurs en ligne, mais contrairement à Xbox Live Gold, il n’y aura pas de jeux mensuels gratuits. Au lieu de cela, Xbox Game Pass Core viendra avec une bibliothèque de 25 jeux, avec de nouveaux titres ajoutés deux à trois fois par an.

Microsoft a déjà annoncé 19 titres pour le service, dont Halo 5 : Guardians, Psychonauts 2 et Forza Horizon 4, avec plus à venir à une date ultérieure.

Game Pass est un service d’abonnement qui permet aux propriétaires de Xbox de jouer à une bibliothèque de jeux moyennant un forfait unique, facturé mensuellement, trimestriellement, annuellement ou même dans le cadre du prix d’achat du matériel Xbox. Game Pass Core sera le nouveau niveau de base du service d’abonnement, rejoignant les plans Console, PC et Ultimate.

Game Pass Core remplace Xbox Live Gold. Microsoft

Les membres Xbox Gold actuels verront leur abonnement automatiquement transféré vers Xbox Game Pass Core le 14 septembre, bien que Games with Gold se termine le 1er septembre. À ce stade, seuls les jeux Xbox 360 téléchargés à partir du service resteront gratuits. dans la bibliothèque de l’utilisateur. Les utilisateurs auront besoin d’un abonnement actif à Game Pass Core ou Ultimate pour continuer à jouer aux jeux Xbox One téléchargés depuis Gold.

La nouvelle offre Xbox Game Pass Core arrive à un moment où Microsoft augmente les prix de son abonnement Game Pass Ultimate plus robuste. Game Pass Ultimate, qui comprend une bibliothèque de centaines de jeux sur PC et console Xbox X, est passé de 15 $ par mois à 17 $ par mois pour les nouveaux membres le 6 juillet. Les utilisateurs actuels verront la même augmentation sur leurs factures le 13 août.

« Nous avons constaté que la réponse au catalogue le plus convaincant était de tirer parti de certains titres de notre catalogue Xbox Game Pass », a déclaré Jerret West, vice-président de Microsoft Gaming, dans un article de blog lundi. « Notre collection de lancement de plus de 25 titres de Xbox Game Studios, de Bethesda et de nos partenaires de contenu offrira à chacun quelque chose à jouer sur ses consoles Xbox Series X|S et Xbox One. »

Les titres confirmés au lancement sont :