Microsoft a organisé un concert Sting pour les cadres un jour avant que l’entreprise n’annonce le licenciement de 10 000 employés

Des dirigeants de Microsoft auraient assisté à un concert de Sting à Davos la veille de l’annonce par le géant de la technologie de son intention de licencier quelque 10 000 employés. (Abdulhamid Hosbas/Getty Images)

Microsoft a organisé une performance privée Sting cette semaine, a rapporté le Wall Street Journal.

Les dirigeants du géant de la technologie ont assisté au concert, qui a eu lieu mardi, selon le rapport.

Microsoft a annoncé mercredi qu’il allait licencier 10 000 employés.

Les dirigeants de Microsoft ont assisté mardi à une représentation privée de Sting à Davos, selon un article du Wall Street Journal – la veille, le géant de la technologie a divulgué son intention de licencier 10 000 employés.

L’événement était un “rassemblement intime d’environ 50 personnes”, selon le rapport du Journal, et a eu lieu alors que la destination de villégiature suisse accueille des chefs d’entreprise pour son Forum économique mondial annuel.

C’est le lendemain que le PDG de Microsoft, Satya Nadella dit aux employés sur les plans de l’entreprise de supprimer quelque 10 000 emplois, ce qui, selon lui, représente “moins de 5%” de ses effectifs globaux, au cours des prochains mois.

“L’équipe de direction et moi-même nous engageons à le faire de la manière la plus réfléchie et la plus transparente possible au cours de ce processus”, a déclaré Nadella. écrit dans un article de blog mercredi.

Microsoft – qui envisage un investissement de 10 milliards de dollars dans le fabricant de ChatGPT, Open AI, par Semafor – embaucherait également toujours dans des “domaines stratégiques clés”, selon le message de Nadella.

Les représentants de Microsoft n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires par e-mail d’Insider jeudi matin.

Les stars de la pop ont exigé de beaux frais pour des émissions privées, des artistes comme Sting facturant entre 100 000 $ et 500 000 $ par événement virtuel pendant les premiers mois de la pandémie de Covid-19 en 2020, selon un Rapport Rolling Stone l’année dernière.

Les coupes budgétaires prévues par Microsoft sont les dernières d’une série de licenciements touchant les travailleurs des secteurs de la technologie et de la finance.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG d’Amazon, Andy Jassy m’a dit il prévoit de licencier quelque 18 000 employés, tandis que Salesforce a également annoncé licenciements anticipés d’environ 10% de ses salariés. Ce mois-ci, Goldman Sachs a également commencé à licencier les plus de 3 000 employés qu’il prévoyait de supprimer, juste avant la saison des primes.