Microsoft a investi des milliards dans OpenAI, la société derrière ChatGPT et Dall-E

Microsoft a révélé la semaine dernière qu’il licencierait 10 000 personnes tout au long de 2023. Mais ne pensez pas que cela signifie que l’entreprise a des problèmes d’argent. Lundi, la société a annoncé qu’elle investissait des milliards de dollars dans la plate-forme d’intelligence artificielle en vogue OpenAI.

Il s’agit du troisième investissement de Microsoft dans l’entreprise et cimente le partenariat de Microsoft avec l’une des entreprises les plus passionnantes qui fabriquent l’une des technologies les plus passionnantes aujourd’hui : l’IA générative. Cela montre également que Microsoft s’est engagé à faire de cette initiative un élément clé de son activité, alors qu’il se tourne vers l’avenir de la technologie et sa place dans celle-ci. Et vous pouvez probablement vous attendre à voir les services d’OpenAI dans votre vie quotidienne lorsque les entreprises que vous utilisez les intègrent dans leurs propres offres.

Microsoft a déclaré à Recode qu’il ne divulguait pas les détails de l’accord, mais Semafor a rapporté il y a deux semaines que les deux sociétés parlaient de 10 milliards de dollars, Microsoft obtenant 75 % des bénéfices d’OpenAI jusqu’à ce qu’il récupère son investissement, après quoi il aurait une participation de 49 %. dans la société. Le New York Times a depuis confirmé le montant de 10 milliards de dollars.

Avec cet accord, OpenAI exécute et alimente sa technologie via la plate-forme de cloud computing Azure de Microsoft, ce qui lui permet d’évoluer et de la mettre à la disposition des développeurs et des entreprises qui cherchent à utiliser l’IA dans leurs propres services (plutôt que de devoir créer les leurs). Considérez-le comme AIaaS — AI as a service. Microsoft a récemment rendu ses services OpenAI largement disponibles, permettant à davantage d’entreprises d’intégrer certaines des technologies d’IA les plus en vogue, notamment le générateur de mots ChatGPT et le générateur d’images DALL-E 2, dans les offres de leurs propres entreprises.

Pendant ce temps, OpenAI reçoit également une injection de fonds nécessaire – clé pour une entreprise avec beaucoup de potentiel mais pas grand-chose à montrer en termes de monétisation. Et Microsoft peut offrir quelque chose à ses clients cloud que Google et Amazon ne peuvent pas encore offrir : l’une des technologies d’intelligence artificielle les plus avancées, ainsi que l’une des plus en vogue. Ils ont leurs propres initiatives d’IA, comme DeepMind de Google, qui déploierait un rival ChatGPT à un moment donné. Mais ce n’est pas encore là. ChatGPT l’est, et il est devenu courant.

OpenAI a été fondée en 2015 en tant que laboratoire de recherche, avec le soutien de poids lourds de la Silicon Valley, dont Peter Thiel, Elon Musk et Reid Hoffman. Sam Altman, ancien président de l’incubateur de startups Y Combinator, est son PDG et co-fondateur. L’entreprise a poussé son engagement à développer des technologies d’IA « sûres » et « responsables » depuis le début ; il y a une crainte de longue date, parmi certains, que si l’intelligence artificielle devient trop intelligente, elle ira SkyNet sur nous tous.

Microsoft est intervenu fin 2019 avec un investissement de 1 milliard de dollars et un partenariat avec OpenAI pour aider l’entreprise à continuer à développer l’intelligence artificielle générale (AGI), c’est-à-dire une IA qui peut également apprendre et effectuer de nouvelles tâches.

« Nous pensons qu’il est crucial que l’AGI soit déployée en toute sécurité et que ses avantages économiques soient largement distribués. Nous sommes ravis de voir à quel point Microsoft partage cette vision », a déclaré Altman à l’époque.

L’arrangement a suffisamment bien fonctionné pour que Microsoft réalise un deuxième investissement en 2021, et maintenant le plus important en 2023, démontrant le potentiel que Microsoft voit pour cette technologie et le désir d’être un acteur clé dans son développement et son déploiement.

“Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d’une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe sur l’IA et de démocratiser l’IA en tant que nouvelle plate-forme technologique”, a déclaré le PDG et président de Microsoft, Satya Nadella, dans un communiqué. “Dans cette prochaine phase de notre partenariat, les développeurs et les organisations de tous les secteurs auront accès à la meilleure infrastructure, modèles et chaîne d’outils d’IA avec Azure pour créer et exécuter leurs applications.”

Microsoft a largement concentré ses activités sur les logiciels et services d’entreprise, mais la société a déclaré dans son annonce qu’elle avait également l’intention d’utiliser OpenAI dans ses produits grand public. À quoi cela pourrait-il ressembler ? Eh bien, l’information a rapporté que Microsoft intégrera ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, lui permettant de formuler et d’écrire des réponses aux questions au lieu de simplement publier une série de liens. Il existe sûrement de nombreuses opportunités d’intégrer l’IA dans les jeux, un marché dont Microsoft, propriétaire de la Xbox, détient une part importante.

L’IA générative ou l’intelligence générale artificielle est largement considérée comme la grande nouvelle frontière de la technologie. OpenAI est la société AGI à battre. Et si vous êtes Microsoft, votre place dans ce futur semble plutôt bonne en ce moment.