Microsoft a été « stupide » de fermer Arkane Austin et de perdre sa Dream Team, déclare le fondateur d’Arkane

Le fondateur d’Arkane, Raphael Colantonio, a commenté la fermeture d’Arkane Austin par Microsoft plus tôt cette année, une décision que le patron de WolfEye Studios a qualifiée de « décision stupide » de la part de l’entreprise. Selon le développeur de jeux vétéran, Arkane Austin était composé d’un groupe « spécial » de personnes qui avaient le potentiel de créer un autre jeu à succès, mais qui n’ont jamais eu la chance de le faire suite au mauvais accueil de Redfall.

« Je pense que si vous regardez un peu, il est évident qu’Arkane Austin était un groupe très spécial de personnes qui ont fait des choses sympas et qui pourraient réussir à nouveau », a déclaré Colantonio à Joueur sur PC. « Recréer un groupe très spécial comme celui-là est, j’oserais le dire, impossible. Cela prend une éternité. Quand vous avez cette magie d’Harvey [Smith] et Ricardo [Bare] tout cela se réunit, c’est un moment spécifique dans le temps et dans l’espace qui s’est déroulé de cette façon, et qui a pris une éternité à atteindre. Ces gens ensemble peuvent vraiment faire de la magie. Ce n’est pas du genre : « Cela n’a pas d’importance, nous allons simplement réembaucher. » Non, essayez-le. C’est ce que font tout le temps les grands groupes. Ils essaient simplement d’embaucher massivement et de surpayer les gens pour créer ces groupes magiques. Ça ne marche pas comme ça. Donc pour moi, c’était stupide. »

Colantonio a quitté l’entreprise qu’il a créée après la sortie de Prey, acclamé par la critique, en 2017, citant des différences créatives dans un autre article. Entretien avec un joueur sur PC. « Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’une partie de la raison pour laquelle j’ai quitté Bethesda était qu’ils ne voulaient pas faire le genre de jeux que nous voulions faire », a déclaré Colantonio, expliquant que Bethesda avait décidé de se tourner vers la création de plus de jeux en direct. jeux de service à l’époque.

Alors qu’Arkane Austin n’est plus, le développeur de Deathloop, Arkane Lyon, est toujours en action et travaille actuellement sur Marvel’s Blade. Alpha Dog Games, Roundhouse Games et Tango Gameworks ont également été fermés en mai, mais quelques mois plus tard, l’éditeur PUBG Krafton a acquis le développeur Hi-Fi Rush. Un grand nombre d’employés sont revenus chez Tango et le studio travaille actuellement sur Hi-Fi Rush 2, un jeu dont Krafton ne prévoit pas qu’il sera rentable mais qu’il considère néanmoins comme essentiel pour nourrir la créativité dans l’industrie.

Dans le même ordre d’idées, Sony a fermé cette semaine le développeur Firewalk Studios, à la suite du lancement désastreux de son jeu en direct Concord en août. En conséquence, Concord a été définitivement éteint.