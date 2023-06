Microsoft a envisagé d’acquérir Zynga mais a choisi de s’agrandir

Comme Microsoft tente de convaincre les régulateurs d’approuver son acquisition de 68,7 milliards de dollars de ActivisionBlizzard la société révèle certaines des autres façons dont elle envisage de se développer dans l’industrie du jeu vidéo.

Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a déclaré vendredi à San Francisco que la société avait précédemment ouvert des pourparlers avec le développeur de jeux mobiles Zynga, mais qu’elle n’avait finalement pas conclu d’accord.

L’audience, qui a débuté jeudi et se poursuivra la semaine prochaine, a eu lieu après que la Federal Trade Commission a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire pour empêcher Microsoft de conclure l’achat d’Activision. Le tribunal a accepté de maintenir le statu quo alors qu’il examinait la demande de la FTC pour une injonction préliminaire pour l’accord.

« Beaucoup de respect pour les gens de Zynga et ce qu’ils ont construit », a déclaré Spencer lors de l’audience. « En fin de compte, pour notre opportunité, nous avons pensé que nous avions besoin d’avoir quelque chose d’encore plus grand que ce qu’était Zynga, étant donné notre très petit espace de départ dans le secteur des jeux mobiles. »

Prenez deux interactif , l’éditeur de titres Grand Theft Auto et d’autres jeux, a fini par acquérir Zynga, en mai de l’année dernière pour 12,7 milliards de dollars. Zynga était à l’origine pour le jeu social à succès de Facebook FarmVille, avant de finalement s’étendre aux jeux mobiles, en grande partie par le biais d’acquisitions.

Avant l’offre de Microsoft, Activision a rencontré une société financière pour travailler à l’achat de Zynga par Take-Two, a rapporté CNBC à l’époque.

Spencer n’a pas dit quand Microsoft était en pourparlers avec Zynga, et la société n’a pas voulu fournir d’autres commentaires. Cependant, Zynga a déclaré dans un dépôt l’année dernière, les dirigeants ont rencontré en septembre 2021 des représentants d’un « acquéreur stratégique » anonyme, qui « a exprimé un intérêt non spécifique pour une acquisition de Zynga ».

Ce n’était pas la première fois que Microsoft manifestait un tel intérêt. L’entreprise aurait essayé d’acheter Zynga en 2010.

En essayant d’obtenir l’accord d’Activision sur la ligne d’arrivée, Microsoft affirme que même si les deux sociétés se combinent, l’entité commune serait plus petite que Sony dont la console PlayStation est en concurrence avec la Xbox de Microsoft, ainsi qu’avec le chinois Tencent.

Spencer a déclaré vendredi que les jeux mobiles représentent une opportunité de croissance plus rapide que les jeux PC et les consoles, où Microsoft tire l’essentiel de ses revenus de jeux. Microsoft a essayé de stimuler la diffusion de jeux en nuage sur les appareils mobiles, mais cet effort présente des défis. Ils incluent les polices de caractères plus petites sur les écrans de téléphone et le fait que les smartphones ne sont pas livrés avec des contrôleurs, a déclaré Spencer.

En outre, Pomme a empêché d’apporter la bibliothèque de jeux vidéo Game Pass de Microsoft à son App Store, a-t-il déclaré.

Spencer a déclaré qu’après que l’entreprise soit allée à Zynga, il a travaillé avec le chef des finances de Microsoft, Amy Hood, pour rechercher des opportunités mobiles. Activision était le plus grand éditeur de contenu mobile et était déjà un partenaire de longue date de Microsoft, a-t-il déclaré.

Activision a élargi son portefeuille de jeux mobiles avec l’acquisition en 2016 de King, éditeur de Candy Crush Saga. Environ 35 % des 8 milliards de dollars de l’entreprise en Chiffre d’affaires 2022 provenait de son segment King.

