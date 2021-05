Microsoft a enquêté sur la relation de Bill Gates avec un employé avant de quitter le conseil d’administration

Une semaine après l’annonce du divorce par Bill Gates et sa femme, différentes allégations d’affaires et la vie privée de Gates ont été révélées. Les membres du conseil d’administration de Microsoft Corp. ont décidé en 2020 qu’il n’était pas approprié pour son cofondateur Bill Gates de continuer à siéger à son conseil d’administration alors qu’ils enquêtaient sur la relation amoureuse antérieure du milliardaire avec une employée de Microsoft qui était jugée inappropriée, selon un rapport dans Le journal de Wall Street. Citant des sources anonymes, Le journal de Wall Street a rapporté en ligne dimanche que les membres du conseil d’administration chargés de l’étude de la question ont engagé un cabinet d’avocats fin 2019 pour mener une enquête après qu’un ingénieur de Microsoft a allégué dans une lettre qu’elle avait eu une relation sexuelle avec Gates pendant plusieurs années. Le Journal a rapporté que Gates a démissionné avant la fin de l’enquête du conseil.

Une porte-parole anonyme de Gates a reconnu au Journal qu’il y avait eu une liaison il y a près de 20 ans et qu’elle s’était terminée «à l’amiable». Le porte-parole a déclaré au Journal que «sa décision de quitter le conseil d’administration n’était en aucun cas liée à cette affaire. » Lorsqu’il a quitté le conseil d’administration de Microsoft l’année dernière, Gates a déclaré qu’il se retirait pour se concentrer sur la philanthropie.

Microsoft a dit The Associated Press qu’il «a été préoccupé au cours du second semestre de 2019 par le fait que Bill Gates ait cherché à entamer une relation intime avec un employé de l’entreprise en 2000. Un comité du conseil d’administration a examiné le problème, aidé par un cabinet d’avocats externe, pour mener un examen approfondi enquête. Tout au long de l’enquête, Microsoft a fourni un soutien complet à l’employé qui a soulevé le problème. «

L’employé, un ingénieur de l’entreprise, a confirmé dans une lettre avoir été en relation avec Gates «depuis des années».

Gates, qui a fondé Microsoft en 1975, a démissionné de son poste de PDG en 2000, affirmant qu’il souhaitait consacrer plus de temps à sa fondation. Il a dénoncé son rôle à plein temps chez Microsoft plus tard en 2008.

Le biographe de Bill Gates, James Wallace, qui a écrit deux livres sur le fondateur de Microsoft dans les années 1990, a révélé que Gates avait l’habitude d’accueillir des strip-teaseuses dans certaines «fêtes sauvages» à l’époque. Wallace se demande maintenant si Gates va reprendre sa fête, maintenant son mariage avec Melinda est terminé.Dans une interview, Wallace a affirmé qu’il était faux de supposer que Gates était un «garçon de chorale» à ses débuts. L’homme de 74 ans a déclaré: «Beaucoup de ces enfants de Microsoft à l’époque, c’étaient des jeunes gens portant des t-shirts tachés de pizza pendant deux ou trois jours à travailler sur le code logiciel. Ensuite, ils organisaient des fêtes assez sauvages, où ils sortaient chercher des strip-teaseuses à Seattle et les amenaient chez Bill. «

Il a ajouté: «Il n’était pas un garçon de choeur à l’époque, il n’était pas seulement ce petit nerd d’informatique. Il avait une vie à l’époque. «

(Avec les entrées d’AP)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici