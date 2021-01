Internet bourdonne sur une nouvelle technologie créée par les développeurs Microsoft qui pourrait permettre d’avoir une conversation virtuelle avec un être cher décédé (enfin, en quelque sorte).

Un brevet accordé à Microsoft le mois dernier détaille une méthode pour créer un chatbot conversationnel calqué sur une personne spécifique – une « entité passée ou présente … telle qu’un ami, un parent, une connaissance, une célébrité, un personnage fictif, un historique figure, « selon le dépôt auprès du US Patent and Trademark Office.

La technologie rappelle une application fictive de la série télévisée dystopique « Black Mirror » qui permettait à un personnage de continuer à discuter avec son petit ami après sa mort dans un accident, en tirant des informations de ses médias sociaux.

Envie de parler musique avec David Bowie? Ou obtenir des paroles de sagesse de votre défunte grand-mère? Cet outil rendrait théoriquement cela possible. Mais ne soyez pas trop excité ou paniqué pour cette question: la société n’a pas l’intention de transformer la technologie en un produit réel.

Tim O’Brien, directeur général des programmes d’IA de Microsoft, a déclaré vendredi dans un tweet qu’il « a confirmé qu’il n’y avait pas de plan pour cela ». Dans un tweet séparé, il a également fait écho au sentiment d’autres internautes commentant la technologie, en disant: « Oui, c’est dérangeant ».

Voici comment la technologie fonctionnerait si elle était en fait intégrée à un produit. Selon les informations sur les brevets, l’outil éliminerait des «données sociales» telles que des images, des publications sur les réseaux sociaux, des messages, des données vocales et des lettres écrites de la personne choisie. Ces données seraient utilisées pour former un chatbot à «converser et interagir dans la personnalité de la personne spécifique». Il peut également s’appuyer sur des sources de données externes, au cas où l’utilisateur poserait une question au bot à laquelle il ne serait pas possible de répondre en fonction des données sociales de la personne.

« Converser dans la personnalité d’une personne spécifique peut inclure la détermination et / ou l’utilisation des attributs conversationnels de la personne spécifique, tels que le style, la diction, le ton, la voix, l’intention, la longueur et la complexité de la phrase / dialogue, le sujet et la cohérence, » ainsi que en utilisant des attributs comportementaux tels que les intérêts et les opinions et des informations démographiques telles que l’âge, le sexe et la profession, indique le brevet.

Dans certains cas, l’outil pourrait même être utilisé pour appliquer des algorithmes de reconnaissance vocale et faciale à des enregistrements, des images et des vidéos afin de créer une voix et un modèle 2D ou 3D de la personne afin d’améliorer le chatbot.

Bien que Microsoft n’ait pas l’intention de créer un produit à partir de la technologie, le brevet indique que les possibilités de l’intelligence artificielle sont allées au-delà de la création de fausses personnes pour créer des modèles virtuels de personnes réelles.

La demande de brevet Microsoft a été déposée en avril 2017, ce qui, selon O’Brien sur Twitter, est antérieure aux «examens d’éthique de l’IA que nous faisons aujourd’hui». Aujourd’hui, l’entreprise dispose d’un bureau de l’IA responsable et d’un comité de l’IA, de l’éthique et des effets en ingénierie et en recherche, qui aident à superviser ses inventions.