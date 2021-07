Microsoft a connu son trimestre le plus rentable.

« Nos résultats montrent que lorsque nous exécutons bien et répondons aux besoins des clients de manière différenciée sur des marchés vastes et en croissance, nous générons de la croissance », a déclaré Satya Nadella, directeur général de la société, dans un communiqué.

Les ventes au cours des trois mois se terminant en juin ont atteint 46,2 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à l’année précédente, et les bénéfices ont augmenté de 47% à 16,5 milliards de dollars, réalisant son trimestre le plus rentable, a annoncé mardi Microsoft. Les résultats ont dépassé les attentes des analystes.

Avec la pandémie déplaçant davantage les gens en ligne et le rebond de l’économie, les entreprises ont accéléré leurs dépenses dans des domaines clés où Microsoft a investi, notamment la sécurité et les services cloud. Les ventes d’Azure, le produit phare de l’informatique en nuage de la société, ont augmenté de 51 %.

Près de 250 millions de personnes utilisent Teams, l’outil de collaboration sur le lieu de travail de Microsoft, chaque mois, selon Kyle Vikstrom, directeur des relations avec les investisseurs. C’était la première fois que la société révélait combien de personnes utilisaient cet outil, qu’elle a introduit en 2016 pour concurrencer Slack.

Le chiffre d’affaires de son activité cloud commerciale, qui comprend Office 365, Azure et d’autres offres, a augmenté de 36% au cours du trimestre pour atteindre 19,5 milliards de dollars. Alors que la pandémie a frappé certaines industries plus que d’autres, les réservations pour les futures activités commerciales de cloud ont augmenté de 30%, avec des engagements dans tous les secteurs et marchés géographiques.

Microsoft a déplacé ses clients vers des services d’abonnement pour les produits Office tels que Word, Excel et Teams. Les produits génèrent des revenus récurrents et des opportunités pour les vendeurs de l’entreprise de rencontrer les clients sur les mises à niveau et d’autres services. La société a récemment dévoilé Windows 11, la première mise à jour du système d’exploitation phare de Microsoft en six ans ; il suit également un modèle d’abonnement.

Cette stratégie a porté ses fruits pendant la pandémie, de plus en plus de personnes s’appuyant sur leurs ordinateurs pour le travail et l’école. Le chiffre d’affaires de l’activité informatique personnelle de Microsoft a augmenté de 9 % pour atteindre 14,1 milliards de dollars. Les ventes de nouvelles installations Windows ont légèrement diminué, car les pénuries de puces et de chaîne d’approvisionnement ont entravé le nombre de nouveaux ordinateurs entrant sur le marché. Alors que les ventes de consoles Xbox ont augmenté, les revenus tirés du contenu des jeux ont diminué de 4 %, reflétant la façon dont il y a un an les clients restaient chez eux et jouaient davantage en ligne.