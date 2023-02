Microsoft a cessé de vendre Windows 10, mais vous pouvez le trouver ailleurs

Microsoft ne vend plus Windows 10 Home et Pro sur son site internet. Cependant, vous pouvez toujours acheter le système d’exploitation auprès d’autres fournisseurs en ligne, y compris Amazone et Nouvel œuf.

Microsoft a annoncé il y a quelques semaines qu’il ne vendrait plus Windows 10 Home et Pro sur la page produit du système d’exploitation.

“Le 31 janvier 2023 sera le dernier jour où ce téléchargement de Windows 10 sera proposé à la vente”, a écrit Microsoft en ligne. “Windows 10 restera pris en charge avec des mises à jour de sécurité qui aident à protéger votre PC contre les virus, les logiciels espions et autres logiciels malveillants jusqu’au 14 octobre 2025.”

Microsoft annoncé en juin 2021 qu’il cesserait de prendre en charge Windows 10 en 2025, une décennie après le lancement du système d’exploitation en 2015. Puis, après un déploiement progressif à partir de 2021, l’entreprise a entièrement déployé Windows 11 à tous ceux qui ont un ordinateur compatible en mai 2022. Microsoft m’a dit Les utilisateurs de Windows 10 disposant d’ordinateurs compatibles peuvent effectuer une mise à niveau gratuite vers le dernier système d’exploitation.

