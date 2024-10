Microsoft a bloqué votre mise à niveau vers Windows 11 ? Cet outil fiable peut résoudre ce problème

Zéro création/Getty Images

Microsoft vraiment, vraiment, vraiment ne veut pas que vous mettiez à niveau votre ancien PC Windows 10 vers Windows 11.

C’est la logique derrière les exigences strictes de compatibilité matérielle imposées par l’entreprise lors du lancement du nouveau système d’exploitation en 2021. Si vous essayez d’installer Windows 11 sur un ordinateur équipé d’un processeur de 2018 ou d’une version antérieure, vous recevez un message d’erreur, accompagné d’une suggestion. que tu devrais peut-être acheter un nouveau PC.

Le résultat est une partie d’échecs tout à fait prévisible entre Redmond et la communauté des passionnés de Windows, où chaque nouveau coup fait monter les enjeux. Les propriétaires de ces PC « incompatibles » trouvent des moyens de contourner ces restrictions, et Redmond trouve un moyen de rendre ces solutions plus difficiles.

Avec la publication publique de la dernière mise à jour des fonctionnalités de Windows 11, version 24H2, Microsoft a renforcé les contrôles de compatibilité exécutés par le programme d’installation de Windows lors de l’exécution d’une mise à niveau. Ces nouvelles restrictions ont bloqué une solution de contournement largement utilisée, qui utilisait l’utilitaire open source Rufus pour créer un support d’installation permettant les mises à niveau de Windows 11 sur du matériel incompatible.

Les nouvelles restrictions ont duré moins d’une semaine, car la communauté a découvert qu’il était possible de contourner les blocages de compatibilité de Microsoft en entrant manuellement une série de commandes pour modifier le registre. Et maintenant, le développeur de Rufus, Pete Batard, a publié une nouvelle version bêta de l’utilitaire qui automatise ce processus. Mais la manière dont il est mis en œuvre pourrait rendre certaines personnes nerveuses.

En surface, le Rufus 4.6 bêta n’a pas l’air différent de son prédécesseur. Lorsque vous sélectionnez l’option permettant de contourner les vérifications de compatibilité matérielle de Windows 11, elle remplace l’évaluateur officiel de compatibilité de Windows 11, Appraiserres.dll, par un fichier de 0 octet, comme le faisait la version précédente ; et il offre la même poignée d’options de personnalisation supplémentaires. Cependant, pour contourner les restrictions 24H2, il exécute quelques nouvelles astuces.

Le changement le plus remarquable est que la création d’un support d’installation renomme le programme d’installation officiel de Windows, Setup.exe, en Setup.dll et ajoute un nouveau programme personnalisé appelé Setup.exe. Il ajoute également un sous-dossier $OEM$ dans le dossier Sources, contenant des sous-dossiers supplémentaires et un fichier.

Un double-clic sur le fichier Setup.exe nouvellement créé produit cette boîte de dialogue d’autorisation, qui montre que le fichier est un wrapper d’installation Windows, signé par Akéo Conseilqui est la société mère de Rufus.

La dernière version de Rufus remplace l’exécutable d’installation de Windows par ce wrapper. Capture d’écran par Ed Bott/ZDNET

Alors, à quoi sert ce fichier ? Vous pouvez constater par vous-même en inspecter le code sur GitHub. L’exécution de ce wrapper effectue les modifications de registre nécessaires pour contourner les vérifications de compatibilité, puis appelle le programme d’installation de Windows d’origine.

Comme le note Batard dans les commentaires sur ce code, cette approche pourrait éveiller certains soupçons.

Évidemment, le fait que nous « injections » un exécutable d’installation peut laisser les gens mal à l’aise quant à la possibilité que nous puissions l’utiliser comme vecteur de malware, c’est également pourquoi nous veillons à ce que celui que nous signons et intégrons dans Rufus soit construit à l’aide de GitHub. Les actions peuvent être validées pour ne pas avoir été falsifiées via la validation SHA-256…

Dans un discussion séparéeBatard souligne que « Rufus n’utilise que les contournements officiels que Microsoft lui-même a inclus, et non une approche excessive consistant à désactiver toutes les vérifications matérielles ».

Cette approche devrait fournir un niveau de sécurité garantissant que les installations utilisant ces contournements ne seront pas désactivées à l’avenir, ajoute-t-il :

Rufus travaille dans le cadre de Microsoft, avec les contournements que Microsoft a inclus pour le programme d’installation et, par conséquent, comme c’est le cas depuis la sortie de Windows 11, je m’attends à ce que les contournements autorisés par Microsoft [will] ne pas rendre une machine inopérante…

La nouvelle solution de contournement devrait réussir avec presque tous les PC capables d’exécuter Windows 10. Et j’ai déjà reçu des rapports de lecteurs faisant état de mises à niveau réussies. Un correspondant a écrit : « J’ai attendu votre article suivant, puis la version 4.6 Beta de Rufus. Tout a fonctionné parfaitement et la machine tourne désormais 24H24 avec un vieux processeur et sans TPM. Je me demande certainement pourquoi Microsoft insiste sur le matériel. paramètres. »

Certaines configurations étranges, notamment les très anciens processeurs Intel de l’ère Windows Vista et les processeurs AMD vieux d’au moins une douzaine d’années, peuvent être bloquées en raison de restrictions liées au fonctionnement de Windows 11 et sont indépendantes des exigences de compatibilité. En particulier, les processeurs qui ne prennent pas en charge les extensions de streaming SSE4.2 ou l’instruction POPCNT échoueront avec un message d’erreur faisant spécifiquement référence à ces problèmes. Il n’existe aucune solution de contournement.

J’ai entendu des propriétaires de PC équipés du processeur Intel Core2 Duo E8500 de 2008 et de plusieurs processeurs AMD A6 de 2011 à 2013 qui ont échoué sur ce point. (Utilisez le Utilitaire CPU-Z si vous n’êtes pas sûr des spécifications de votre processeur.)

Avec ces exceptions notées, vous pouvez à nouveau utiliser le programme d’installation de Rufus pour effectuer une mise à niveau de Windows 11 sur du matériel non pris en charge, du moins pour le moment.

À vous de jouer, Microsoft.