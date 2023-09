Microsoft a besoin d’une tonne d’eau pour inonder le monde d’IA

Alors que l’intelligence artificielle se développe de plus en plus et que des centres de données sont construits pour faire progresser cette technologie, il devient clair que l’IA a un problème d’utilisation de l’eau.

de Microsoft dernier rapport sur le développement durable a révélé que la consommation d’eau du géant du logiciel a connu une énorme pointe entre 2021 et 2022. En 2021, l’entreprise a consommé 4 772 890 mètres cubes d’eau. En 2022, ce chiffre est passé à 6 399 415, soit une augmentation d’environ 30 % d’une année sur l’autre. Cela représente près de 1,7 milliard de gallons d’eau en seulement un an, ce qui est suffisant pour remplir plus de 2 000 réservoirs olympiques. piscines.

Pourquoi Microsoft a-t-il puisé autant d’eau ? Les centres de données qui exécutent des supercalculateurs IA sont en vogue. L’équipement chauffe et si un centre surchauffe, ces ordinateurs peuvent fermer. L’augmentation de la consommation d’eau est directement liée aux investissements de l’entreprise et au développement de l’IA. Microsoft a soutenu OpenAI, qui possède un centre de données à Des Moines, Iowa. Pendant les mois d’été, le centre doit utiliser une tonne d’eau pour garder les équipements au frais, d’autant plus que l’Iowa le constate. hausse des températures en raison du changement climatique.

L’eau est puisée dans les bassins versants voisins, notamment les rivières Des Moines et Raccoon, pour refroidir le superordinateur qui développe les systèmes d’IA, selon l’Associated Press. signalé. Cependant, les voies navigables locales fournissent également de l’eau potable aux communautés voisines . Le volume utilisé par les datacenters est devenu une préoccupation pour le entreprise de services publics locale, West Des Moines Water Works.

Un document de l’utilitaire daté d’avril 2022 a souligné que les responsables et le service public « n’envisageront que les futurs projets de centres de données au-delà du projet Microsoft Data Center Ginger East et West », à moins que les nouveaux projets ne puissent réduire considérablement leur consommation d’eau. « Cette approche de conservation des ressources contribuera à préserver l’approvisionnement en eau pour les besoins commerciaux et résidentiels actuels et futurs de West Des Moines », indique le document.

Google, un autre géant de la technologie qui a massivement investi dans Produits d’IA, a également connu une augmentation de la consommation d’eau. Un rapport environnemental publié en juillet dernier indiquait que la consommation d’eau de l’entreprise avait augmenté. environ 20% de 2021 à 2022. « Nous nous efforçons de réduire l’impact de notre consommation d’eau grâce à notre approche de refroidissement des centres de données respectueuse du climat et à notre stratégie de gestion de l’eau », a déclaré un porte-parole à Gizmodo dans un e-mail en juillet dernier.

À mesure que la planète se réchauffe, il pourrait devenir plus difficile pour les grandes entreprises technologiques de refroidir leurs installations. De nombreux centres de données se trouvent dans des endroits plus frais comme le nord-ouest du Pacifique et des États comme l’Iowa dans le haut Midwest, mais aucun des deux endroits n’a été épargné par les vagues de chaleur.

D’autres entreprises technologiques ont rencontré des difficultés pour maintenir leurs centres en ligne par temps particulièrement chaud. En septembre dernier, l’équipement de Twitter Le centre de données de Sacramento fermé lors d’une canicule. L’augmentation des cas de vagues de chaleur dues à la crise climatique a a également touché les centres de données à l’étranger. En juillet dernier, Google et Oracle Les centres de données basés à Londres ont été mis hors ligne alors que l’Angleterre cuisait à des hauteurs vertigineuses des températures supérieures à 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit).

