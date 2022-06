Microsfot publie un rapport sur la consommation de propagande étrangère aux États-Unis et en Ukraine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Microsoft Corp. a déclaré mercredi qu’il ferait plus pour ralentir la propagation de la propagande secrète des gouvernements étrangers aux États-Unis et dans d’autres pays, à commencer par les histoires poussées par la Russie pour déformer la guerre en Ukraine et susciter la peur des vaccins contre les coronavirus. Brad Smith, le président de Microsoft, le créateur de l’omniprésent Logiciels Windows et programmes de messagerie Outlook, utiliserait plus de données, de nouvelles analyses et du personnel supplémentaire pour contrer Le succès de la Russie dans la diffusion de faux récits par médias appartenant au gouvernement et influencés par le gouvernement. Microsoft a une visibilité inhabituelle, car la plupart des propriétaires d’ordinateurs utilisent quotidiennement un ou plusieurs de ses produits, y compris ses navigateurs et ses serveurs Web.

La société de Redmond, Washington, est connue pour la détection et l’analyse rapides des méthodes de piratage employées par les gouvernements contre les utilisateurs de Microsoft, mais a suivi Facebook, Twitter et d’autres sociétés pour faire face à la prolifération rapide des mensonges géopolitiques.

Son réseau social le plus important est LinkedIn, un site de développement de carrière plus que d’écoute de ce que les gens ont à dire sur les questions politiques. Mais à mesure que les propagandistes affinent leurs techniques, ils se sont tournés vers des plateformes, des jeux et des influenceurs plus petits ou plus récents pour diffuser davantage leurs messages. Un groupe de sénateurs américains a écrit à la société chinoise TikTok la semaine dernière, exprimant ses inquiétudes au sujet des médias d’État russes y faisant la promotion de la désinformation.

L’engagement de Smith est venu dans une introduction au dernier rapport écrit de la société sur la cyberactivité en Ukraine et ailleurs liée à la guerre. Comme pour les rapports précédents, le document résumait les cyberattaques limitées contre des cibles ukrainiennes qui seraient bientôt attaquées avec des explosifs. Le rapport indique également que les agents russes ont intensifié leurs efforts d’espionnage contre les États-Unis, la Pologne et d’autres pays de l’OTAN, ainsi que des groupes de réflexion, des groupes d’aide et des fournisseurs d’énergie et d’autres infrastructures critiques.

Le nouvel accent mis sur la désinformation fait suite à une poussée juste avant et pendant l’invasion, ainsi qu’à un engagement que Microsoft et d’autres entreprises technologiques ont pris envers l’Union européenne pour promouvoir des sources faisant autorité.

Opérations de désinformation ont été documentés par plusieurs groupes et agences, y compris via des médias contrôlés par le gouvernement comme RT et Sputnik, qui sont largement lus en Amérique latine et dans les pays non alignés, et des initiatives plus subtiles, comme médias soi-disant indépendants en Ukraine occupée.

Microsoft a déclaré avoir développé un nouvel indice de propagande russe qui mesure le trafic des utilisateurs vers « les organes de presse et les amplificateurs contrôlés et parrainés par l’État russe » en proportion du trafic vers tous les sites d’information.

Lors de sa première apparition, Microsoft a déclaré que l’indice montrait que la proportion de propagande vue par les utilisateurs en Ukraine avait triplé au cours des premières semaines de la guerre et avait augmenté de 86% aux États-Unis.

Smith a écrit que les campagnes d’influence russes font partie de l’effort de guerre et « combinent des tactiques développées par le KGB sur plusieurs décennies avec les nouvelles technologies numériques et Internet pour donner aux opérations d’influence étrangère une portée géographique plus large, un volume plus élevé, un ciblage plus précis et une plus grande vitesse et agilité.

« Malheureusement, avec une planification et une sophistication suffisantes, ces opérations de cyber-influence sont bien placées pour tirer parti de l’ouverture de longue date des sociétés démocratiques et de la polarisation publique. »

Dans une interview, Ginny Badanes, dirigeante du petit groupe de contre-désinformation de l’entreprise, a déclaré que Microsoft ne se limiterait pas à contrer la Russie ou à la propagande en temps de guerre. Mais elle a dit que c’étaient de bons points de départ et qu’elle espérait qu’en rendant compte de la vue d’ensemble de Microsoft et de ses filiales, l’entreprise inciterait les autres à travailler en dehors des voies consacrées à la messagerie, au piratage ou à l’activité militaire.

« Nous espérons que le résultat de ce rapport incitera d’autres à penser à briser les silos », a déclaré Badanes. « Nous devons réfléchir à cela du point de vue de la sécurité nationale. »

Elle a dit que son groupe, appelé Democracy Forward, a « quelques poignées » d’employés principaux et de l’aide de diverses unités de l’entreprise. Elle a déclaré que les membres du personnel étudieront le contrôle et la distribution, plutôt que le contenu, et obtiendront l’aide de groupes extérieurs qui suivent la propriété des médias.

Déjà, il fait la promotion d’articles d’actualité provenant de médias ukrainiens lorsque les lecteurs recherchent des informations qui ont fait l’objet d’informations dirigées par le gouvernement russe. Il envisage d’apposer des étiquettes «parrainées par l’État» ou similaires, le cas échéant.