Microplastiques trouvés dans les voies respiratoires humaines : nouvelle étude

Une nouvelle étude d’un groupe international de chercheurs a révélé que les microplastiques peuvent coller dans notre système respiratoire, ce qui présente des risques potentiellement graves pour la santé.

Selon les chercheurs, les microplastiques, qui sont de petits fragments résultant de la décomposition d’éléments en plastique de déchets industriels, contiennent souvent des polluants nocifs.

Dans une étude, les chercheurs affirment que les humains peuvent inhaler sans le savoir environ 16,2 morceaux de microplastique par heure. Ce montant équivaut à la taille d’une carte de crédit au cours d’une semaine.

Publiée mardi dans le Journal Physics of Fluids, les auteurs affirment qu’il s’agit de la première étude à analyser le transport des microplastiques dans les voies respiratoires pulmonaires supérieures.

Des chercheurs de l’Université de technologie de Sydney, de l’Université de Western Sydney, de l’Université d’Urmia, de l’Université islamique d’Azad, de l’Université de Comilla et de l’Université de technologie du Queensland ont utilisé un modèle informatique de dynamique des fluides pour analyser comment les microplastiques se déplacent et s’accumulent dans les voies respiratoires supérieures.

« Des millions de tonnes de ces particules microplastiques ont été trouvées dans l’eau, l’air et le sol. La production mondiale de microplastiques augmente et la densité de microplastiques dans l’air augmente de manière significative », a expliqué Mohammad S. Islam, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse. « Pour la première fois, en 2022, des études ont trouvé des microplastiques profondément dans les voies respiratoires humaines, ce qui soulève l’inquiétude de graves risques pour la santé respiratoire. »

Pour cette étude, l’équipe a étudié le mouvement des microplastiques de différentes formes et tailles lors d’une respiration lente et rapide. Ils ont découvert que ces microplastiques avaient tendance à se rassembler dans des zones spécifiques appelées points chauds dans le nez et l’arrière de la gorge (oropharynx).

« La forme anatomique compliquée et hautement asymétrique des voies respiratoires et le comportement complexe de l’écoulement dans la cavité nasale et l’oropharynx font dévier les microplastiques de la ligne d’écoulement et se déposent dans ces zones », a déclaré Islam. « La vitesse d’écoulement, l’inertie des particules et l’anatomie asymétrique influencent le dépôt global et augmentent la concentration de dépôt dans les cavités nasales et la région de l’oropharynx. »

Les chercheurs affirment que la taille des microplastiques et la façon dont nous respirons peuvent affecter leur adhérence à nos voies respiratoires. Par exemple, lorsque nous respirons plus vite, moins de microplastiques se déposent et les plus gros microplastiques (5,56 microns) sont plus susceptibles de se coincer dans nos voies respiratoires que les plus petits.

Les auteurs affirment que l’étude témoigne de la réelle préoccupation des risques potentiels liés à l’inhalation de microplastiques, en particulier dans les zones à forte pollution plastique ou activité industrielle. Ils espèrent que leurs découvertes pourront aider à éclairer les dispositifs d’administration de médicaments ciblés et à améliorer l’évaluation des risques pour la santé.

« Cette étude souligne la nécessité d’une plus grande prise de conscience de la présence et des impacts potentiels sur la santé des microplastiques dans l’air que nous respirons », a déclaré l’auteur de l’étude YuanTong Gu dans un communiqué de presse.

Les chercheurs disent qu’ils ont l’intention d’étudier à l’avenir comment les microplastiques se déplacent dans un modèle détaillé du poumon entier, tout en tenant compte de facteurs tels que l’humidité et la température pour mieux comprendre le mouvement des microplastiques.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.