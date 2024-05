Microplastiques trouvés dans les caillots sanguins du cœur, du cerveau et des jambes : ScienceAlert

Plus tôt cette année, nous avons reçu des nouvelles d’un étude marquante que des microplastiques – de minuscules éclats de plastique provenant de morceaux plus gros – avaient été trouvés à l’intérieur de plus de 50 pour cent des dépôts graisseux provenant d’artères obstruées. Il s’agit de la première donnée de ce type établissant un lien entre les microplastiques et leur impact sur la santé humaine.

Aujourd’hui, une nouvelle étude menée par des chercheurs chinois rapporte la découverte de microplastiques dans des caillots sanguins retirés chirurgicalement des artères du cœur et du cerveau, ainsi que des veines profondes du bas des jambes.

Il ne s’agit que d’une petite étude portant sur 30 patients – bien loin des 257 patients suivis pendant 34 mois dans le cadre de l’étude. étude de la plaque artérielle publié en mars.

Mais de la même manière que l’équipe dirigée par l’Italie a découvert que la présence de microplastiques dans les plaques augmentait le risque ultérieur de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, l’équipe chinoise a également découvert une association potentielle entre les niveaux de microplastiques dans les caillots sanguins et la gravité de la maladie.

Les 30 patients impliqués dans l’étude ont subi une intervention chirurgicale pour éliminer les caillots sanguins après avoir subi un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou thrombose veineuse profondeune affection dans laquelle des caillots se forment dans les veines profondes, généralement dans les jambes ou le bassin.

Âgés en moyenne de 65 ans, les patients avaient des antécédents de santé et des modes de vie variés tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, l’hypertension artérielle ou le diabète. Ils utilisaient quotidiennement des produits en plastique et étaient répartis grossièrement entre zones rurales et urbaines.

Des microplastiques de différentes formes et tailles ont été détectés grâce à des techniques d’analyse chimique dans 24 des 30 caillots sanguins étudiés, à différentes concentrations.

Les tests ont également identifié les mêmes types de plastiques que ceux détectés dans l’étude menée par les Italiens sur les plaques artérielles : chlorure de polyvinyle (PVC) et polyéthylène (PE). Cela n’est pas surprenant puisque le PVC (souvent utilisé dans la construction) et le PE (principalement utilisé dans les bouteilles et les sacs à provisions) sont deux des le plus couramment produit plastiques.

La nouvelle étude a également détecté du polyamide 66 dans les caillots, un plastique couramment utilisé dans les tissus et textiles. Parmi les 15 types identifiés dans l’étude, le PE était le plastique le plus courant, représentant 54 % des particules analysées.

Les chercheurs ont également découvert que les personnes présentant des niveaux plus élevés de microplastiques dans leurs caillots sanguins présentaient également des taux de D-dimères plus élevés que les patients sans microplastiques détectés dans les thrombus.

D-dimères est un fragment de protéine libéré lorsque les caillots sanguins se décomposent ; il n’est normalement pas présent dans le plasma sanguin. Des niveaux élevés de D-dimères lors d’un test sanguin peuvent indiquer la présence de caillots sanguins, ce qui amène les chercheurs à soupçonner que les microplastiques pourraient s’accumuler dans le sang pour aggraver la coagulation.

Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour enquêter sur ce point ; cette étude n’a pas mesuré les microplastiques dans le sang des patients et étant une étude observationnelle, elle ne peut que souligner des liens possibles, pas des causes.

« Ces résultats suggèrent que les microplastiques pourraient constituer un facteur de risque potentiel associé à la santé vasculaire », ont déclaré Tingting Wang, clinicien-chercheur au premier hôpital affilié du Shantou University Medical College en Chine, et ses collègues. écrire dans leur journal.

« Des recherches futures portant sur un échantillon plus grand sont nécessaires de toute urgence pour identifier les sources d’exposition et valider les tendances observées dans l’étude. »

Avec des microplastiques précédemment détectés dans tissu pulmonaire humain et échantillons de sangil est facile d’imaginer comment ces morceaux de plastique microscopiques se frayent un chemin depuis l’environnement vers notre corps, et des caillots sanguins, s’ils se forment – ​​même si les scientifiques ne peuvent pas retracer ce chemin étape par étape au fur et à mesure qu’il se produit.

UN Etude 2023 précédemment détecté les « empreintes digitales » chimiques de microplastiques dans 16 caillots sanguins retirés chirurgicalement. Grâce aux travaux de Wang et de son équipe, qui ont utilisé l’imagerie chimique infrarouge et d’autres méthodes, nous avons désormais une idée de la concentration de ces particules de plastique dans les caillots sanguins et de leurs effets possibles sur la santé.

Cela montre à quelle vitesse ce domaine évolue, de la détection des microplastiques dans les tissus humains à l’étude de leurs effets dans les cellules et sourisjusqu’à maintenant élucider les impacts sur la santé des microplastiques chez l’homme.

Les résultats ne pouvaient pas arriver assez vite. La production de plastique est ne fait qu’augmenteravec des entreprises de combustibles fossiles montée en puissance leur production de plastique alors que leurs autres perspectives commerciales s’effondrent.

« En raison de l’omniprésence des microplastiques dans l’environnement et dans les produits du quotidien, l’exposition humaine aux MP est inévitable », Wang et ses collègues avertir.

« En tant que tels, les polluants microplastiques suscitent une inquiétude croissante en raison de leur présence généralisée et de leurs implications potentielles sur la santé. »

L’étude a été publiée dans eBioMédecine.