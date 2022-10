Micron va dépenser jusqu’à 100 milliards de dollars pour construire une usine de puces à New York

Micron dépensera jusqu’à 100 milliards de dollars au cours des deux prochaines décennies au moins pour construire une nouvelle usine de puces informatiques dans le nord de l’État de New York, Le New York Times rapporté mardi.

L’annonce intervient après l’adoption de la CHIPS and Science Act de 2022, une loi fédérale défendue par le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., qui alloue 52 milliards de dollars pour encourager davantage la production nationale de semi-conducteurs. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a crédité l’adoption de la loi pour avoir rendu l’investissement possible, selon le Times.

Les actions de Micron ont augmenté de plus de 3% lors de la négociation avant commercialisation mardi.

Les risques liés à la dépendance des États-Unis à l’égard de la production étrangère de puces informatiques sont devenus clairs pendant la pandémie, car les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont eu un impact sur un large éventail de produits. Les semi-conducteurs sont utilisés dans une variété d’appareils connectés à Internet, des téléphones portables aux voitures en passant par les appareils médicaux.

Lorsque la loi CHIPS est entrée en vigueur, elle a stimulé une vague d’annonces d’investissements par des sociétés de semi-conducteurs, dont Micron, qui à l’époque avait promis 40 milliards de dollars jusqu’en 2030 pour la fabrication de puces aux États-Unis, affirmant qu’elle créerait jusqu’à 40 000 emplois nationaux. Qualcom aussi engagé d’acheter pour 4,2 milliards de dollars supplémentaires de puces à l’usine de GlobalFoundries à New York. Intel avait déclaré que son projet d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans la fabrication de puces dans l’Ohio s’appuyait fortement sur la législation fédérale.

Le choix d’installer l’usine à New York est une victoire pour Schumer, qui a dirigé la poussée des investissements dans les puces et plaidé pour que son État accueille de nouvelles installations. La gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, a également joué un rôle, travaillant à convaincre Micron d’amener son usine à Clay, une ville près de Syracuse, a rapporté le Times. Le programme d’incitations de l’État est évalué à 5,5 milliards de dollars, selon le Times.

Le bureau de Hochul n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur son implication ou les incitations de l’État pour Micron. Micron n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Des nations productrices de puces comme les États-Unis font équipe contre la Chine