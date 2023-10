Micron Technology, Inc. (NASDAQ : MU) est largement contrôlée par des actionnaires institutionnels qui détiennent 82 % de la société.

Idées clés

Compte tenu de la participation importante des institutions dans le titre, le cours de l’action de Micron Technology pourrait être vulnérable à leurs décisions commerciales.

Les 22 principaux actionnaires détiennent 50 % de la société

Les initiés ont vendu ces derniers temps

Un regard sur les actionnaires de Micron Technology, Inc. (NASDAQ :MU) peut nous dire quel groupe est le plus puissant. On constate que les institutions détiennent la part du lion dans l’entreprise avec 82 % de participation. En d’autres termes, c’est le groupe qui gagnera le plus (ou perdra le plus) de son investissement dans l’entreprise.

Étant donné que les institutionnels ont accès à d’énormes quantités de capitaux, leurs mouvements de marché ont tendance à faire l’objet d’un examen minutieux de la part des investisseurs particuliers ou individuels. Par conséquent, disposer d’une somme considérable d’argent institutionnel investi dans une entreprise est souvent considéré comme un trait souhaitable.

Examinons de plus près ce que les différents types d’actionnaires peuvent nous dire sur Micron Technology.

Que nous dit la propriété institutionnelle sur la technologie Micron ?

Les investisseurs institutionnels comparent généralement leurs propres rendements à ceux d’un indice couramment suivi. Ils envisagent donc généralement d’acheter des sociétés plus grandes incluses dans l’indice de référence concerné.

Nous pouvons voir que Micron Technology a des investisseurs institutionnels ; et ils détiennent une bonne partie des actions de la société. Cela implique que les analystes travaillant pour ces institutions ont examiné le titre et qu’ils l’apprécient. Mais comme tout le monde, ils pourraient se tromper. Il n’est pas rare d’assister à une forte chute du cours d’une action si deux grands investisseurs institutionnels tentent de vendre une action en même temps. Il vaut donc la peine de vérifier la trajectoire des bénéfices passés de Micron Technology (ci-dessous). Bien entendu, gardez à l’esprit qu’il existe également d’autres facteurs à prendre en compte.

Les investisseurs doivent noter que les institutions possèdent en réalité plus de la moitié de l’entreprise, ce qui leur permet d’exercer collectivement un pouvoir important. Nous notons que les hedge funds n’ont pas d’investissement significatif dans Micron Technology. Le Vanguard Group, Inc. est actuellement le plus grand actionnaire, avec 8,6 % des actions en circulation. Pendant ce temps, les deuxième et troisième actionnaires en importance détiennent respectivement 8,2 % et 7,9 % des actions en circulation.

Un examen plus approfondi de nos chiffres de propriété suggère que les 22 principaux actionnaires détiennent une participation combinée de 50 %, ce qui implique qu’aucun actionnaire n’a la majorité.

La recherche sur la propriété institutionnelle est un bon moyen d’évaluer et de filtrer la performance attendue d’un titre. La même chose peut être obtenue en étudiant les sentiments des analystes. De nombreux analystes couvrent le titre, vous pouvez donc examiner assez facilement les prévisions de croissance.

Propriété d’initiés de la technologie Micron

La définition d’un initié peut différer légèrement selon les pays, mais les membres du conseil d’administration comptent toujours. La direction répond en fin de compte au conseil d’administration. Il n’est cependant pas rare que des managers soient membres du conseil d’administration, surtout s’il s’agit d’un fondateur ou d’un PDG.

L’appropriation interne est positive lorsqu’elle indique que les dirigeants pensent comme les véritables propriétaires de l’entreprise. Cependant, une forte participation interne peut également conférer un immense pouvoir à un petit groupe au sein de l’entreprise. Cela peut être négatif dans certaines circonstances.

Nos informations suggèrent que les initiés de Micron Technology, Inc. détiennent moins de 1 % de la société. Comme il s’agit d’une grande entreprise, nous nous attendons à ce que les initiés n’en détiennent qu’un petit pourcentage. Mais il convient de noter qu’ils possèdent des actions d’une valeur de 185 millions de dollars. Dans ce genre de situation, il peut être plus intéressant de voir si ces initiés ont acheté ou vendu.

Propriété publique générale

Le grand public, généralement des investisseurs individuels, détient 17 % du capital de Micron Technology. Cette taille de propriété, bien que considérable, pourrait ne pas suffire à modifier la politique de l’entreprise si la décision n’est pas en phase avec celle des autres grands actionnaires.

