Micron promet 100 milliards de dollars pour une nouvelle usine de puces à New York

Le fabricant de puces Micron Technology a déclaré mardi qu’il dépenserait jusqu’à 100 milliards de dollars au cours des deux prochaines décennies pour construire une usine de semi-conducteurs dans le nord de l’État de New York.

Le projet créera près de 50 000 emplois à New York, dont environ 9 000 postes bien rémunérés chez Micron, a indiqué la société. Micron prévoit de faire le premier investissement de 20 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. En retour, il recevra 5,5 milliards de dollars d’incitations de l’État de New York sur la durée du projet, a-t-il déclaré.

L’annonce de Micron fait suite à la promulgation par le président Joe Biden de la loi CHIPS et la loi scientifique, qui enverra 52,7 milliards de dollars aux fabricants de processeurs sur cinq ans dans le but d’aider les États-Unis à reprendre le leadership de l’industrie des semi-conducteurs perdu au profit des entreprises étrangères. Micron, basée à Boise, dans l’Idaho, a annoncé au même moment qu’elle investirait 40 milliards de dollars dans la capacité de fabrication de puces mémoire, une décision qui pourrait faire passer la part américaine de la fabrication de puces mémoire de 2% à 10%.

L’installation annoncée mardi, qui sera construite à Clay, New York, créera ce que Micron a appelé la plus grande usine de semi-conducteurs aux États-Unis et comprendra 2,4 millions de pieds carrés d’espace de salle blanche, soit environ la taille de 40 terrains de football.

Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré mardi qu’il était « reconnaissant » à Biden et à son administration d’avoir fait du CHIPS et de la loi scientifique une priorité. “Cette mégafab historique de mémoire de pointe dans le centre de New York apportera des avantages au-delà de l’industrie des semi-conducteurs en renforçant le leadership technologique américain ainsi que la sécurité économique et nationale, stimulant l’innovation et la compétitivité américaines pour les décennies à venir”, a déclaré Mehrotra dans un communiqué.