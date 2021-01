Micron Technology Inc a prévu jeudi un chiffre d’affaires du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, alors qu’une transition mondiale vers le travail à distance et une récente augmentation de l’adoption des smartphones 5G ont stimulé la demande pour ses puces.

Les actions de la société basée à Boise, dans l’Idaho, ont augmenté de 1,4% dans le commerce après-vente, soutenues par une forte demande de puces de mémoire Micron pour les ordinateurs portables et de puces de serveur pour les centres de données.

Micron a eu du mal avec les prix bas de ses puces au cours de l’année écoulée en raison de l’abondance des approvisionnements, mais le directeur général Sanjay Mehrotra a déclaré que les approvisionnements devraient se resserrer en 2021, alors que l’économie mondiale se remettra de la pandémie.

«Nous sommes au-delà du bas et le secteur est en approvisionnement serré dans les principaux segments du marché», a-t-il déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique.

Le fabricant de puces s’attend à un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars pour le trimestre en cours, plus ou moins 200 millions de dollars, tandis que les analystes s’attendaient en moyenne à 5,50 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Les revenus de la société pour le premier trimestre ont augmenté d’environ 12% à 5,77 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,73 milliards de dollars.

Hors éléments, la société a gagné 78 cents par action, au-dessus des estimations de 71 cents par action.

Micron fabrique à la fois des puces de mémoire NAND qui servent le marché du stockage de données et les puces DRAM qui entrent dans les appareils, et a profité de l’essor des ventes de puces alors que les travailleurs à distance se sont emparés d’ordinateurs portables et que les entreprises ont étendu leurs centres de données pour prendre en charge les logiciels Web.

Mais la société a été frappée l’année dernière par les restrictions du gouvernement américain qui ont arrêté toutes ses ventes à Huawei Technologies Co Ltd, un client majeur.

Les responsables de la société ont déclaré en septembre qu’ils travaillaient pour obtenir des licences pour reprendre les ventes, mais n’ont pas révélé s’ils avaient encore été accordés. La société a relevé ses prévisions pour le premier trimestre fiscal début décembre et a déclaré jeudi qu’une « transition meilleure que prévu de l’activité mobile de Micron de Huawei vers d’autres clients mobiles a également contribué à la hausse de nos revenus » au cours de son premier trimestre fiscal 2021.