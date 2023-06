Micron dévoile sa technologie de stockage UFS 4.0, deux fois plus rapide que le stockage de la génération précédente

Micron a annoncé sa solution de stockage mobile UFS 4.0 et a révélé qu’il avait déjà expédié des échantillons de qualification à « sélectionner des fabricants mondiaux de smartphones et des fournisseurs de chipsets ».

La nouvelle technologie sera utilisée pour fabriquer du stockage dans des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To. La production à haut volume commencera au second semestre de cette année, il faudra donc un certain temps avant que les premiers téléphones avec stockage Micron UFS 4.0 n’arrivent.

Ce stockage est construit sur une mémoire flash TLC à 232 couches (cellules à triple niveau, c’est-à-dire stockant 3 bits par cellule). Selon la société, son architecture NAND à six plans permet un débit de lecture aléatoire plus élevé. Par rapport à la génération précédente, la bande passante d’écriture de stockage est 100 % plus élevée, la bande passante de lecture est 75 % plus élevée.

En chiffres plus concrets, le stockage UFS 4.0 de Micron offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 4 300 Mbps et des vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 4 000 Mbps. C’est plus élevé que l’UFS 4.0 de Samsung, en particulier la cote d’écriture.

De plus, les nouvelles puces UFS 4.0 sont 25 % plus économes en énergie et promettent une latence d’écriture inférieure de 10 %.

Êtes-vous prêt pour la prochaine grande chose dans #mobile stockage? Présentation du stockage Micron UFS 4.0, spécialement conçu pour les smartphones phares. Construit sur une NAND 3D avancée à 232 couches, il offre les meilleures performances et puissance de sa catégorie dans des capacités allant jusqu’à 1 To. https://t.co/PWqS252Ccc pic.twitter.com/lnAXWFlwOW — Technologie Micron (@MicronTech) 21 juin 2023

