Micron commence à construire une usine de semi-conducteurs en Inde

Micron a jeté les bases d’une nouvelle usine de semi-conducteurs en Inde, qui coûtera à l’entreprise 2,75 milliards de dollars (22 500 crores INR). L’investissement concernera une installation d’assemblage et de test de puces et se fera à Sanand, Gujarat. Le complexe est construit par Tata Projects.

L’installation se concentrera sur la transformation de plaquettes en boîtiers Ball Grid Array (BGA), modules de mémoire et disques SSD.

L’installation est connue sous le nom d’unité d’assemblage, de test, de marquage et d’emballage (ATMP) et sera située dans un parc industriel à l’extérieur de la ville, sur 93 acres (plus de 376 000 m²).

Le projet générera 5 000 opportunités d’emploi direct et 15 000 perspectives d’emploi communautaires supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Le ministre de la Communication et de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, a déclaré sur son profil Facebook qu’il s’agissait d’un succès de l’engagement du gouvernement à développer un écosystème de semi-conducteurs dans ce pays asiatique. Auparavant, le Premier ministre Modi avait promis jusqu’à 50 % de soutien gouvernemental à toutes les entreprises désireuses de s’implanter en Inde.

