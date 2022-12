Micron annonce une réduction de personnel de 10 % et suspend les primes

Fabricant de semi-conducteurs Micron a annoncé mercredi qu’il réduirait ses effectifs d’environ 10% en 2023, dernier exemple en date d’un ralentissement de l’industrie technologique affectant l’emploi.

Les actions de Micron ont chuté de plus de 1 % dans les échanges prolongés.

Micron, basée dans l’Idaho, compte environ 48 000 employés, selon un récent dossier déposé auprès de la SEC. La société a déclaré qu’elle atteindrait son objectif de réduction grâce à des départs volontaires ainsi qu’à des licenciements.

Micron a également déclaré qu’il suspendait les bonus de 2023.

“Le 21 décembre 2022, nous avons annoncé un plan de restructuration en réponse aux conditions difficiles de l’industrie”, a déclaré la société. dans un dépôt auprès de la SEC. “Dans le cadre du plan de restructuration, nous prévoyons de réduire nos effectifs d’environ 10 % au cours de l’année civile 2023, grâce à une combinaison d’attrition volontaire et de réductions de personnel.”

Micron a déclaré qu’il s’attendait à une charge de 30 millions de dollars au cours du trimestre en cours liée à la restructuration, qui comprendra également moins d’investissements dans la capacité de fabrication et les programmes de réduction des coûts.

Le déménagement intervient comme Micron l’a rapporté résultats du premier trimestre 2023 où il a manqué les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus, et a prévu une perte par action plus importante que prévu pour le trimestre en cours.

Voici comment Micron s’est comporté par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv pour le trimestre se terminant en décembre :

Perte par action : 0,04 $, ajusté, contre 0,01 $ estimé

: 0,04 $, ajusté, contre 0,01 $ estimé Revenus: 4,09 milliards de dollars contre 4,11 milliards de dollars estimés

Micron a déclaré qu’il s’attendait à une perte de 62 cents par action sur un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars au cours du trimestre en cours. Les analystes s’attendaient à une perte de 30 cents par action sur 3,75 milliards de dollars de ventes.

Micron est surtout connu pour fournir de la mémoire aux fabricants d’ordinateurs, mais il est confronté à un environnement où les ventes de PC ont déjà commencé à ralentir ou à se contracter, tandis que les ventes de serveurs devraient afficher une faible croissance en 2023.

Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré dans des remarques préparées qu’il y a trop d’offre de mémoire et pas assez de demande, ce qui a conduit l’entreprise à conserver plus d’inventaire et à perdre son pouvoir de tarification.

“Au cours des derniers mois, nous avons constaté une baisse spectaculaire de la demande”, a déclaré Mehrotra, selon les remarques préparées.

Il a déclaré qu’il s’attend à ce que la rentabilité de l’entreprise “reste contestée” jusqu’à la fin de 2023, mais que l’entreprise s’attend à ce que les revenus et les flux de trésorerie disponibles se redressent plus tard en 2023. Micron a déclaré avoir suspendu les rachats d’actions.

La restructuration de Micron intervient après que d’autres sociétés de semi-conducteurs ont annoncé des gels d’embauche ou des licenciements. En octobre, Intel a annoncé qu’il licencierait des travailleurs dans le cadre d’un plan visant à réduire les dépenses de 10 milliards de dollars. Nvidia annoncé un ralentissement des embauches au cours de l’été, et Qualcomm a annoncé son gel des embauches en novembre.

Mais ce ne sont pas seulement les entreprises de semi-conducteurs qui s’adaptent après deux années de croissance et de problèmes d’approvisionnement alimentés par la pandémie. Les entreprises technologiques, y compris Méta Twitter, Se casser Rayure et Tesla ont également réduit leurs effectifs alors que les entreprises se préparent à une récession potentielle et à des taux d’intérêt plus élevés.