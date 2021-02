Micromax a fait l’an dernier un retour sur le marché indien des smartphones avec ses smartphones In. Cette année, la société lancera son premier smartphone 5G, selon le co-fondateur de Micromax, Rahul Sharma. Dans une session vidéo publiée sur YouTube, Sharma a également fait allusion aux projets de la société d’introduire une paire d’écouteurs véritablement sans fil et a déclaré que le Micromax In Note 1 obtiendrait une mise à jour Android 11 dans un certain temps, tandis que le Micromax In 1b bénéficierait également d’un mise à jour logicielle.

Sharma, tout en parlant des projets de Micromax lors de la session vidéo de 11 minutes, a déclaré que les ingénieurs du centre de R&D de Micromax à Bengaluru travaillaient sur un smartphone 5G. Cependant, il n’a pas donné de calendrier précis pour le lancement du smartphone Micromax 5G. Sharma a déclaré qu’un smartphone Micromax 5G arrivera « très bientôt ». Lors d’une session vidéo en décembre 2020, Sharma avait déclaré que Micromax travaillait sur un smartphone de 6 Go de RAM avec un affichage à taux de rafraîchissement élevé et un refroidissement liquide. Il est maintenant supposé que ce smartphone sera uniquement équipé du support 5G.

Outre le smartphone 5G, Sharma a également déclaré que Micromax travaillait également sur ses accessoires mobiles. Il a déclaré que le premier accessoire du fabricant indien pourrait être un appareil « audible », qui pourrait éventuellement être qualifié d’écouteurs véritablement sans fil. « Le produit en cours de préparation aura un design tout à fait unique et une nouvelle technologie », a déclaré Sharma.

En plus de parler d’un futur smartphone 5G et de l’appareil « respirable » de Micromax, Sharma a également déclaré que le Micromax In Note 1 serait mis à jour vers Android 11 en avril de cette année. Il a déclaré que la société offrirait également un accès anticipé à certains clients. De plus, le Micromax In 1b recevra également une nouvelle mise à jour logicielle ce mois-ci. Bien que ce ne soit pas Android 11, la mise à jour apporterait des améliorations de la caméra et de l’acoustique, l’enregistrement vidéo au ralenti, le correctif de sécurité Android de janvier 2021 et d’autres améliorations.