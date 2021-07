Micromax prépare le lancement du nouveau smartphone In pour le 30 juillet

La marque indienne de smartphones Micromax s’apprête à dévoiler son dernier téléphone de la série le 30 juillet. La société a confirmé la date de l’annonce via son site officiel et a également partagé quelques teasers sur Twitter.

Sur la base des dernières rumeurs, Micromax pourrait annoncer ses smartphones In 2b et In 2c. Les deux appareils à paraître ont été repérés dans les listes Geekbench alimentés par le chipset Unisoc T610 et 4 Go de RAM. Le chipset a marqué 350 points sur le monocœur et 1 200 points dans le département multicœur, ce qui correspond à des performances similaires à celles du Helio G80 de MediaTek.

En dehors de cela, il y a beaucoup d’inconnues entourant le lancement prochain. Les teasers indiquent un design de poche avec une grosse batterie, des performances de caméra décentes et surtout un prix abordable. Il est possible que nous puissions également voir des accessoires tels que des écouteurs TWS et plus encore de Micromax.

La source